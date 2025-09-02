Thuế quan khiến đại gia chần chừ mua Lamborghini

Ngay cả giới siêu giàu cũng phải tạm ngưng mua siêu xe khi thuế nhập khẩu vào Mỹ vẫn giữ ở mức 27,5%, trong lúc thỏa thuận giảm xuống 15% chưa có hiệu lực.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Stephan Winkelmann, CEO của Lamborghini, cho biết sự bất ổn xoay quanh mức thuế nhập khẩu đang khiến ngay cả những khách hàng giàu có nhất của thương hiệu cũng phải trì hoãn kế hoạch mua sắm siêu xe.

Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, tập khách hàng của Lamborghini tại Mỹ cũng phải đắn đo suy nghĩ khi "xuống tiền" nhằm hưởng được mức giá ưu đãi nhất khi chính sách thuế nhập khẩu vẫn chưa được xác định.

Hiện tại, các nhà sản xuất ôtô châu Âu, trong đó có Lamborghini, vẫn đang chịu mức thuế 27,5% khi xuất khẩu xe sang Mỹ, dù Nhà Trắng mới đây đã công bố thỏa thuận áp mức thuế 15% với châu Âu nhưng chưa có hiệu lực đối với ôtô. Với giá bán khởi điểm từ 400.000 USD , nhiều khách hàng lựa chọn chờ đợi sự ổn định của chính sách thuế trước khi xuống tiền.

Ông Winkelmann khẳng định dù mức thuế cuối cùng là bao nhiêu, chắc chắn chúng sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Lamborghini không thể sản xuất xe tại Mỹ bởi cam kết "Made in Italy" là cốt lõi của thương hiệu. Và ngay cả tầng lớp siêu giàu cũng nhạy cảm với những biến động về giá.

Khác với những thương hiệu phổ thông có thể mở nhà máy mới tại Mỹ để hưởng mức thuế quan ưu đãi, Lamborghini vẫn tuân theo tôn chỉ "Made in Italy" kể từ khi ra mắt vào năm 1969 cho đến tận ngày hôm nay.

Ông nhấn mạnh: "Có những khách hàng muốn chắc chắn rằng con số thuế cuối cùng sẽ không thay đổi, số khác thì chấp nhận, hoặc sẽ có những cuộc thương lượng. Các triệu phú, tỷ phú không phải vô cớ mà giàu có. Họ luôn biết tại sao và khi nào nên đưa ra quyết định. Với chúng tôi, thương mại tự do là lý tưởng, nhưng thực tế luôn phức tạp và chúng tôi sẵn sàng đối diện".

Lamborghini vẫn tương đối "miễn nhiễm" với tình trạng chững lại do rào cản thuế quan tại Mỹ, bởi danh sách đơn đặt hàng còn kéo dài từ một đến hai năm, tùy vào mẫu xe. Vào quý II năm nay, hãng đã thông báo tăng giá 7% cho các mẫu Temerario và Urus, và 10% cho Revuelto.

Vào năm 2024, Lamborghini cho biết danh sách đặt hàng của dòng Urus đã "kín chỗ" cho đến năm 2026, và dòng siêu xe Revuelto cho đến đầu năm 2027.

Lamborghini, vốn thuộc Audi Group của tập đoàn Volkswagen, cũng đang hưởng lợi từ loạt sản phẩm mới. Năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu kỷ lục hơn 3 tỷ Euro (khoảng 3,5 tỷ USD ) với 10.867 xe đã được giao. Từ năm 2023 đến nay, hãng đã tung ra 3 mẫu siêu xe PHEV gồm Temerario, Revuelto và Urus SE.

Dự án mẫu xe thứ 4 – một chiếc grand tourer thuần điện dự kiến ra mắt năm 2028 – đang được xem xét lại do nhu cầu xe điện chững lại. Lamborghini có thể chuyển hướng sang phiên bản hybrid và sẽ quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối năm nay. Ông Winkelmann giải thích: "Xu hướng chậm lại không chỉ ở phân khúc siêu xe mà trên toàn thị trường. Với Lamborghini, quan trọng không phải đi đầu về công nghệ, mà là chọn thời điểm khi thị trường sẵn sàng".

Tương tự các hãng siêu xe như Koenigsegg, Pagani hay Bugatti, Lamborghini đang theo chiến lược "few-offs" khi ra mắt các mẫu siêu xe có thiết kế khác biệt và số lượng giới hạn, nhưng vẫn dựa trên nền tảng công nghệ hiện tại.

Tại sự kiện Monterey Car Week, Lamborghini đã trình làng Fenomeno – siêu xe mạnh nhất lịch sử hãng, với công suất 1.080 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây nhờ động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L kết hợp cùng 3 motor điện. Chỉ 29 chiếc Lamborghini Fenomeno được sản xuất, theo chiến lược "few-offs" dành cho nhóm khách hàng siêu cấp.

Lamborghini đang hưởng lợi từ sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp thượng lưu trên toàn cầu, trẻ trung và đa dạng hơn. Trung bình một chủ xe Lamborghini sở hữu 5 chiếc ôtô, trong đó nhóm siêu sang thường có đến 10 chiếc. Độ tuổi trung bình của tập khách hàng nay đã dưới 45, còn tại châu Á, thậm chí dưới 30.

Châu Á là nơi ghi nhận tập khách hàng của thương hiệu ngày càng trẻ hóa. Nhiều quốc gia tại thị trường này cũng nhận được các buổi ra mắt độc lập hoành tráng, không thua kém các thị trường truyền thống như Mỹ hay châu Âu.

Dù nhu cầu có ghi nhận sự tăng trưởng, Lamborghini vẫn duy trì sản lượng nhỏ để đảm bảo tính độc quyền. Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, song hãng luôn phân bổ sản phẩm có kiểm soát tại từng quốc gia. "Chúng tôi sẽ không bao giờ để một thị trường bị bão hòa", ông Winkelmann cho biết thêm.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự gia tăng tỷ lệ khách hàng nữ. Lamborghini Urus đã thu hút nhiều phụ nữ gia nhập thế giới Lamborghini, và hãng đang tổ chức các sự kiện riêng như "She Drives a Lambo". Giám đốc Điều hành của thương hiệu xác nhận: "Nếu trước đây Lamborghini chủ yếu hấp dẫn phái mạnh, thì nay ngày càng nhiều phụ nữ tự tin lựa chọn chúng tôi".

Bất chấp những thách thức từ thuế quan và sự chững lại của thị trường xe điện, Lamborghini vẫn chứng tỏ sức hút đặc biệt nhờ chiến lược sản phẩm mới, sự khan hiếm có chủ đích và làn sóng khách hàng trẻ, đa dạng hơn. Với "công thức" kết hợp giữa truyền thống Italy, công nghệ hiện đại và quản trị thương hiệu khéo léo, hãng siêu xe này cho thấy họ sẵn sàng vượt qua biến động toàn cầu để tiếp tục duy trì vị thế trong thế giới siêu xe và xe sang.