Thủng dạ dày vì thói quen nhiều người mắc phải khi đau

Tự uống thuốc giảm đau để trị viêm khớp, người bệnh 84 tuổi ở Tuyên Quang bị thủng dạ dày, phải phẫu thuật cấp cứu.

Hình ảnh dạ dày người bệnh bị thủng do lạm dụng thuốc giảm đau. Ảnh: BVCC.

Mới đây, các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hoá - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang (Tuyên Quang), đã cấp cứu thành công người bệnh H.V.S. (84 tuổi, trú tại xã Bằng Hành) bị thủng dạ dày do dùng thuốc giảm đau kéo dài.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện cơn đau dữ dội vùng thượng vị, chướng bụng, nôn ói. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy có lỗ thủng ở tiền môn vị kích thước khoảng 7 mm. Bệnh nhân có tiền sử viêm khớp dạng thấp, thường xuyên tự uống thuốc giảm đau trong thời gian dài.

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành nội soi khâu lỗ thủng, hút dịch, rửa ổ bụng. Trong mổ, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng có nhiều dịch đục và giả mạc. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định và đang tiếp tục được theo dõi điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thanh Nhã, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Quang, cho biết: “Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể rơi vào tình trạng viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng".

Các bác sĩ khuyến cáo việc lạm dụng thuốc giảm đau, đặc biệt là nhóm chống viêm không steroid (NSAID), có thể gây viêm loét và thủng dạ dày. Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện E đã tiếp nhận một cụ bà 85 tuổi (Hà Nội) trong tình trạng viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét dạ dày - tá tràng, trên nền nhiều bệnh lý mạn tính như tim mạch, hô hấp, xương khớp, thoát vị đĩa đệm…

Người bệnh có tiền sử đau cột sống thắt lưng mạn tính và thường xuyên tự mua thuốc giảm đau điều trị. Trong số thuốc này có loại thuốc giảm đau gây tác dụng phụ lên dạ dày - tá tràng, dẫn đến loét và thủng.

Trong thời gian đó, bệnh nhân vẫn tiếp tục dùng thuốc giảm đau, tình trạng không cải thiện mà ngày càng trầm trọng. Chỉ đến khi xuất hiện sốc nhiễm trùng nặng, bụng trướng nhiều, gia đình mới đưa cụ đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc, nhất là thuốc giảm đau, cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ. Khi có triệu chứng đau bụng dữ dội, bụng chướng hoặc cứng, cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.