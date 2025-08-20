Thùng tiền 'ủng hộ Cuba' trước SVĐ Lạch Tray gây xúc động

Hoạt động quyên góp ủng hộ Cuba được Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng khởi xướng, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ đến xem trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan.

Chiều 19/8, trước thềm trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan, trong khuôn khổ tranh hạng 3 giải bóng đá Đông Nam Á, hình ảnh thùng quyên góp ủng hộ Cuba trước cửa sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) được nhiều người chú ý.

Đây là hoạt động được Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng, hưởng ứng lời chương trình kêu gọi ủng hộ nhân dân Cuba do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, đại diện fanpage "Hải Phòng tiếp lửa", một trong những trang thành viên của Hội cổ động viên Hải Phòng, cho biết đây là hoạt động tiếp nối hành trình thiện nguyện của hội.

"Người hâm mộ bóng đá ở nhiều độ tuổi khác nhau đều nhiệt tình quyên góp. Chúng tôi không phân biệt ít nhiều, quan trọng là tấm lòng, ngay những em bé ủng hộ 5.000-10.000 đồng đều được hoan nghênh và biết ơn", người đại diện nói.

Thùng tiền quyên góp ủng hộ Cuba trước SVĐ Lạch Tray gây chú ý. Ảnh: NVCC.

Trước trận đấu, hội cũng đã cùng thống nhất sẽ dành số vé mời, khoảng vài trăm vé, mà hội được tặng để phát cho các cổ động viên đến ủng hộ tuyển nữ Việt Nam.

Hiện tại, thùng quyên góp vẫn được niêm phong và hội sẽ tiến hành kiểm kê, gửi toàn bộ đến Hội chữ thập đỏ để trao tặng người dân Cuba.

Những hình ảnh về thùng quyên góp của cổ động viên tại Hải Phòng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen ngợi vì tinh thần nhân ái. "Hải Phòng không lòng vòng, tuyệt vời quá anh em", "Hết lòng vì Cuba, xin cảm ơn cổ động viên Hải Phòng", "Những sự góp sức nhỏ bé nhất cũng sẽ tạo thành món quà vô giá gửi đến Cuba" - dân mạng bày tỏ.

Sau một tuần vận động ủng hộ Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba", Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận hơn 320 tỷ đồng - vượt quá con số tối thiểu đề ra là 65 tỷ đồng .

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người cùng bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình ủng hộ Cuba. Trào lưu "thu phí thành viên" cũng lan tỏa khắp các fanpage, thay cho lời kêu gọi quyên góp tiền vào số tài khoản 2022, ngân hàng MB Bank để gửi đến người bạn thân thiết.

Liên quan đến chương trình ủng hộ, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel vừa bày tỏ biết ơn về hành động yêu thương của nhân dân Việt Nam dành cho Cuba.

"Kỷ lục hào phóng mà nhân dân Việt Nam dành cho Cuba không chỉ là một hành động yêu thương mà chúng tôi vô cùng biết ơn; đó còn là món quà khiến chúng tôi vinh dự vì đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng, một dân tộc đã vươn lên sau nhiều cuộc chiến tranh và giờ đây khiến thế giới ngưỡng mộ bởi sự phát triển bền vững của mình", Chủ tịch nước Cuba viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 16/8.