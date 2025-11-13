Thuốc ung thư của Nga: Chi tiết về giá và chỉ định dùng từ Bệnh viện K

Trước thông tin về việc lưu hành thuốc điều trị ung thư Pembroria sản xuất tại Nga, mới đây, Bệnh viện K đã chính thức cung cấp thông tin cụ thể đến người bệnh.

Tối 13/11, đại diện Bệnh viện K cho biết hiện nay, thuốc điều trị ung thư Pembroria (hoạt chất pembrolizumab) của Nga đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Thêm lựa chọn điều trị ung thư

Pembrolizumab là hoạt chất được phát minh bởi hãng MSD (Mỹ) với tên thương mại Keytruda, dưới dạng lọ 100 mg/4 ml. Đây là một kháng thể đơn dòng chống PD-1, thuộc nhóm thuốc sinh học, dùng trong điều trị miễn dịch cho nhiều loại ung thư. Thuốc được truyền tĩnh mạch tại cơ sở y tế.

Thuốc Pembroria có hoạt chất chính là Pembrolizumab. Ảnh: BIOCAD.

Tại Việt Nam, Keytruda đã được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cấp phép lưu hành từ năm 2017, với 14 chỉ định điều trị bao gồm: u hắc bào ác tính, ung thư phổi không tế bào nhỏ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư tế bào vảy đầu và cổ, ung thư dạ dày, ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư đại trực tràng MSI-H hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, u lympho tế bào B lớn trung thất nguyên phát, ung thư thực quản, ung thư vú bộ ba âm tính và ung thư biểu mô tế bào thận.

Hiện giá bán Keytruda khoảng 62 triệu đồng/lọ, nhưng Bộ Y tế triển khai chương trình hỗ trợ miễn phí một phần cho bệnh nhân đủ điều kiện theo Quyết định số 2205/QĐ-BYT ngày 2/7/2025.

Nhờ chương trình này, chi phí tối đa cho một chu kỳ điều trị 200 mg (2 lọ) là khoảng 62 triệu đồng, và một số chu kỳ có thể được miễn phí hoàn toàn, tùy theo mức hỗ trợ xét duyệt. Chương trình đang triển khai tại Bệnh viện K và nhiều cơ sở y tế trên toàn quốc.

Bệnh nhân điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện K. Ảnh: Việt Linh.

Không dùng cho tất cả bệnh nhân ung thư

Ngày 31/10, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cấp giấy đăng ký lưu hành cho thuốc Pembroria với hoạt chất pembrolizumab, lọ 100 mg/4 ml, do Công ty Limited Liability "PK-137", Liên Bang Nga sản xuất.

Thuốc này có cùng hoạt chất với Keytruda và được phê duyệt cho các chỉ định: u hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư biểu mô thực quản, ung thư MSI-H hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày-thực quản, ung thư biểu mô đường mật.

Theo cơ sở y tế này, giá dự kiến của Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều dùng phổ biến là 2 lọ cho một chu kỳ điều trị, tức chi phí khoảng 36 triệu đồng/chu kỳ. Bệnh viện K đang lên kế hoạch triển khai mua sắm và đưa thuốc này vào sử dụng cho bệnh nhân trong thời gian tới.

Bệnh viện K nhấn mạnh không phải tất cả bệnh nhân mắc các loại ung thư kể trên đều được chỉ định dùng pembrolizumab. Việc sử dụng thuốc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thể trạng người bệnh, loại đột biến của khối u, giai đoạn bệnh… và được đánh giá kỹ lưỡng bởi bác sĩ chuyên khoa ung thư.

"Tại Bệnh viện K, việc điều trị được cá thể hóa cho từng người bệnh. Dựa trên nhiều yếu tố, bác sĩ sẽ tư vấn và xây dựng phác đồ phù hợp để đảm bảo hiệu quả điều trị tối ưu", đại diện bệnh viện cho biết.