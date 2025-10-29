Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thương hiệu siêu sang Century của Toyota 'ra riêng' đấu Rolls-Royce

  • Thứ tư, 29/10/2025 12:16 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Concept One of One đánh dấu cột mốc Century trở thành thương hiệu siêu sang độc lập, sở hữu vị thế cao hơn cả Lexus.

thuong hieu Century anh 1

Trong khuôn khổ triển lãm ôtô quốc tế Japan Mobility Show 2025, Toyota chính thức trình làng thương hiệu xe sang Century. Mẫu concept One of One của thương hiệu siêu sang Century được trưng bày với thiết kế dạng coupe 2 cửa.
thuong hieu Century anh 2thuong hieu Century anh 3

Ở phần đầu xe, mẫu concept của Century sở hữu cụm đèn pha kép tương tự thiết kế xuất hiện trên Rolls-Royce Spectre. Tuy nhiên, phần lưới tản nhiệt hở gợi ý khả năng mẫu xe này sẽ được nhà sản xuất ôtô Nhật Bản trang bị động cơ đốt trong.
thuong hieu Century anh 4

Cận cảnh bộ mâm đa chấu trên mẫu xe siêu sang. Logo thương hiệu Century xuất hiện tại trung tâm la-zăng cũng như trên kẹp phanh màu đỏ.
thuong hieu Century anh 5

Kiểu dáng fastback với phần mái vuốt về sau là điểm nhấn ngoại hình. Mẫu concept trưng bày tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 không có kính lưng hay cốp phía sau.
thuong hieu Century anh 6thuong hieu Century anh 7

Cận cảnh đuôi xe với thiết kế đèn hậu tương tự đầu xe. Nhiều khả năng khi được thương mại hóa, mẫu xe của Century sẽ có bổ sung cốp sau và kính hậu.
thuong hieu Century anh 8

Khoang lái của xe trang bị vô lăng dạng chữ nhật mở. Phía trước người lái bố trí nhiều màn hình nhỏ. Ảnh: Toyota.
thuong hieu Century anh 9

Việc không bố trí cột B sẽ giúp hành khách ra vào xe dễ dàng hơn. Ở bản thương mại, nhiều khả năng thiết kế này sẽ có sự điều chỉnh. Ảnh: Toyota.
thuong hieu Century anh 10

Thương hiệu Century được Toyota nâng tầm trở thành thương hiệu hạng sang độc lập, với vị thế cao hơn cả Lexus, mang theo tham vọng cạnh tranh trực tiếp Rolls-Royce. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản chưa tiết lộ kế hoạch thương mại hóa concept One of One.

Phúc Hậu

Ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

