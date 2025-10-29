Thương hiệu siêu sang Century của Toyota 'ra riêng' đấu Rolls-Royce

Ở phần đầu xe, mẫu concept của Century sở hữu cụm đèn pha kép tương tự thiết kế xuất hiện trên Rolls-Royce Spectre. Tuy nhiên, phần lưới tản nhiệt hở gợi ý khả năng mẫu xe này sẽ được nhà sản xuất ôtô Nhật Bản trang bị động cơ đốt trong.

Kiểu dáng fastback với phần mái vuốt về sau là điểm nhấn ngoại hình. Mẫu concept trưng bày tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 không có kính lưng hay cốp phía sau.

Cận cảnh đuôi xe với thiết kế đèn hậu tương tự đầu xe. Nhiều khả năng khi được thương mại hóa, mẫu xe của Century sẽ có bổ sung cốp sau và kính hậu.

Việc không bố trí cột B sẽ giúp hành khách ra vào xe dễ dàng hơn. Ở bản thương mại, nhiều khả năng thiết kế này sẽ có sự điều chỉnh. Ảnh: Toyota.

Thương hiệu Century được Toyota nâng tầm trở thành thương hiệu hạng sang độc lập, với vị thế cao hơn cả Lexus, mang theo tham vọng cạnh tranh trực tiếp Rolls-Royce. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản chưa tiết lộ kế hoạch thương mại hóa concept One of One.

