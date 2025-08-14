Tịch thu phương tiện, xử lý 'quái xế' buông 2 tay, múa trên đường

Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM tiến hành điều tra, xác minh, xử lý đối với nam thanh niên điều khiển môtô trên đường buông cả 2 tay, liên quan đến clip đăng trên mạng xã hội.

Trước đó, khuya 12/8 trên mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển môtô BKS 50N1-929.07, buông cả hai tay và múa tay khi lưu thông trên đường Trường Sa, thuộc xã Long Sơn, TP.HCM gây bức xúc dư luận.

Điều tra xác minh, chiều 13/8, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã tiến hành phối hợp với Công an xã Hóc Môn, TP.HCM mời C.H.T.A (SN 2003, ngụ tại xã Hóc Môn, TP.HCM) lên trụ sở làm việc.

Lực lượng CSGT làm việc với C.H.T.A tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, C.H.T.A khai nhận đã điều khiển môtô BKS 50N1-929.07 đi cùng với 3 xe khác từ xã Hóc Môn đi xuống xã Phước Hải, TP.HCM để giao hàng (yên xe). Khi đến tuyến đường Trường Sa thuộc xã Long Sơn, TP.HCM, C.H.T.A điều khiển môtô buông cả 2 tay và thực hiện động tác múa tay trên đường.

Clip được một người bạn đi chung tên Trần Ngọc T quay lại. Sau đó, C.H.T.A dựng ghép nhạc cho clip và đăng lên mạng xã hội TikTok vào lúc 23h ngày 12/8. Đến 10h ngày 13/8, C.H.T.A đã xóa clip vì bị cộng đồng mạng phản đối và sợ bị cơ quan chức năng xử phạt.

Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với C.H.T.A đối với các hành vi vi phạm và tiến hành tịch thu phương tiện theo quy định.