Tiệm gấu bông 'xấu lạ' Cần Thơ bất ngờ dừng hoạt động

Gây chú ý với những thiết kế thú bông "vừa xấu vừa hài", tiệm gấu bông đình may thông báo tạm nghỉ bán khiến nhiều người tiếc nuối.

Chú gấu bông Mỵ Đình may tặng bạn trai giúp cô nổi tiếng trên mạng.

Ngày 19/7, qua fanpage 137.000 lượt theo dõi, Đặng Thị Mỵ Đình (28 tuổi, Cần Thơ) thông báo về việc tạm dừng hoạt động tiệm gấu bông sau 5 năm phát triển.

Mỵ Đình cho biết thời gian qua, cô gặp phải nhiều việc không mong muốn làm ảnh hưởng tới sự tích cực và khả năng sáng tạo của bản thân. Từ sau Tết Nguyên đán, cô không còn sáng tác mẫu mới, chỉ sản xuất sản phẩm theo mẫu chuẩn bị trong thời gian trước đó.

"Đình cảm thấy bản thân mình không thể cố gắng tích cực được qua biến cố đã gặp. Chính vì lý do đó, Đình muốn nói lời tạm biệt với những người yêu quý gấu bông đình may, khép lại một chương đẹp như mơ của Đình", cô viết.

Sau thông báo, cửa hàng của Mỵ Đình sẽ thanh lý toàn bộ gấu bông đang có song vẫn duy trì một số hoạt động khác như sản xuất ebook và video hướng dẫn may, làm việc với các bên đặt hàng số lượng lớn và cập nhật các sản phẩm may tự sáng tạo nếu có.

"Không hẹn ngày sẽ trở lại, nhưng Đình hy vọng bản thân sẽ sớm vượt qua thời gian khó khăn này và trở lại với mọi người vào một ngày mà bên trong lẫn bên ngoài mình mới mẻ hơn, rực rỡ hơn", chủ quán bày tỏ.

Các sản phẩm của Mỵ Đình được yêu thích vì vẻ "xấu lạ".

Đặng Thị Mỵ Đình được nhiều người biết tới từ năm 2020, khi sản phẩm gấu bông cô may tặng bạn trai bất ngờ viral trên mạng xã hội nhờ độ "xấu lạ".

Nhiều người nhận xét dù không có vẻ ngoài bắt mắt như các mẫu thông thường, những con vật cô tự tay làm đều có vẻ độc đáo rất riêng, thậm chí không thể nhìn ra cô may con vật gì.

Từ vài con gấu bông may tặng bạn bè, cô gái Cần Thơ bất ngờ nhận được hàng nghìn đơn hàng trên mạng, từ đó bắt đầu mở cửa hàng kinh doanh. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Mỵ Đình cho biết may vá là sở thích của cô từ bé vì có mẹ là thợ may. Cô vui khi có thể làm công việc này, chỉ đơn giản là thỏa mãn niềm vui của mình.