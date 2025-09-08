Tiệm vàng người Việt ở Mỹ bị cướp táo tợn

Hàng chục tên cướp bịt mặt lái ôtô tông thẳng vào tiệm vàng, tấn công chủ tiệm 88 tuổi ở khu Đông San Jose, bang California, Mỹ gây phẫn nộ.

Hàng chục tên cướp xông vào tiệm vàng người Việt ở Mỹ Hàng chục tên cướp bịt mặt, cầm theo hung khí xông vào tiệm vàng Kim Hưng (San Jose, Mỹ) hôm 5/9, tấn công chủ tiệm 88 tuổi.

Theo thông tin từ Sở cảnh sát San Jose, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 chiều 5/9 tại cửa hàng trang sức Kim Hưng.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một chiếc SUV lùi ngược, đâm thủng cửa ra vào của tiệm, mở đường cho nhiều kẻ cướp mặc đồ đen, bịt kín mặt tràn vào. Một trong số chúng hét lên, yêu cầu mọi người “nằm xuống ngay lập tức”, theo New York Post.

Nhóm cướp, phần lớn cầm rìu và búa, nhanh chóng đập phá các tủ kính trưng bày rồi vơ vét vàng bạc, trang sức. Chủ tiệm 88 tuổi, đứng phía sau một quầy hàng, bị một số tên lao đến, xô ngã xuống sàn khi ông cố gắng ngăn chúng phá hoại và cướp bóc.

Sau ít giây, chiếc xe đậu bên ngoài bấm còi inh ỏi, ra hiệu cho nhóm cướp bỏ chạy. Theo cảnh sát, một trong số các nghi phạm mang theo súng và cả nhóm tẩu thoát trên nhiều phương tiện khác nhau.

Chris Moore, bạn của nạn nhân, cho biết chủ tiệm bị thương do mảnh kính vỡ và lên cơn đột quỵ sau cú xô ngã. Sau khi được điều trị và ổn định sức khoẻ, ông đã xuất viện vào sáng ngày 7/9.

Nhóm cướp bịt mặt, mang theo vũ khí vào cửa hàng. Ảnh cắt từ clip.

Cũng theo ông Moore, tiệm vàng bị thiệt hại ước tính từ 50.000 đến 100.000 USD , song cửa hàng chưa công bố giá trị số trang sức bị lấy cắp. Hiện cảnh sát San Jose vẫn đang điều tra vụ cướp táo tợn này.

“Chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Nhóm cướp vẫn chưa được xác định và đang lẩn trốn", phát ngôn viên cảnh sát nói với tờ San Francisco Chronicle.

Thị trưởng San Jose, ông Matt Mahan, bày tỏ sự phẫn nộ khi xem đoạn video ghi lại vụ việc: “Cảnh tượng thật ghê tởm. Nhìn thấy một cụ già bị hành hung khiến máu tôi sôi lên. Những kẻ này cần phải chịu hình phạt nặng nhất có thể".

Trong buổi họp báo hôm 7/9, các lãnh đạo địa phương, nhà hoạt động cộng đồng cùng gia đình nạn nhân đã tập trung kêu gọi tăng cường biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ.

Thị trưởng Milpitas, bà Carmen Montano, nhấn mạnh: “Đây không chỉ là cuộc tấn công vào một cửa hàng mà còn là sự xúc phạm đến phẩm giá của người cao tuổi, sự an toàn khu dân cư và tinh thần của cộng đồng. Chúng ta sẽ không đứng yên để bạo lực và sợ hãi lan rộng".