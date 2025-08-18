Tiền giảm giá G-Class điện ở Mỹ đủ mua BYD Seagull tại Trung Quốc

Mercedes-Benz G 580 EQ hay G-Class thuần điện đang được áp dụng chương trình khuyến mại tại Mỹ, giá trị lên đến gần 10.000 USD.

Theo Carscoops, Mercedes đang triển khai chương trình khuyến mại với trị giá gần 10.000 USD tại Mỹ để thúc đẩy nhu cầu dành cho G-Class chạy điện.

Cụ thể, một thông báo được gửi đến các đại lý Mercedes ở Mỹ đã đề xuất chương trình ưu đãi lên đến 9.500 USD trong tháng 8 cho Mercedes-Benz G 580 EQ.

Mức ưu đãi này cao hơn 2.000 USD so với chương trình đề xuất tháng trước, thậm chí giá trị khuyến mại dành cho G-Class thuần điện ở Mỹ đang tương đương giá bán mẫu xe điện cỡ nhỏ BYD Seagull tại thị trường Trung Quốc.

Chuyên trang CarsDirect nhận định Mercedes đang đẩy mạnh các ưu đãi nhằm thu hút khách hàng trước khi khoản ưu đãi thuế liên bang tại Mỹ kết thúc vào tháng 9 tới đây.

Nếu khách hàng chọn phương án mua đứt, Mercedes-Benz G 580 EQ không được hưởng khoản ưu đãi thuế liên bang do giá bán cao và nguồn gốc nước ngoài. Tuy nhiên, khách Mỹ vẫn có thể hưởng ưu đãi thuế này nếu chọn thuê G-Class thuần điện.

Chuyên trang Carscoops nhận định khoản ưu đãi gần 10.000 USD trong phần lớn trường hợp sẽ đưa giá xe về mức dễ tiếp cận. Tuy nhiên, Mercedes-Benz G 580 EQ lại là chiếc SUV địa hình thuần điện có giá 162.650 USD tại xứ cờ hoa, tức đắt hơn 13.000 USD so với G 550 thuần xăng.

Trong tháng 8, cả Mercedes-Benz G 550 lẫn biến thể hiệu năng cao G 63 AMG đều không được áp dụng ưu đãi như G-Class chạy điện.

Mercedes-Benz G 580 EQ có ngoại hình gần như tương đồng G-Class chạy xăng, tuy nhiên khối lượng xe lên đến hơn 3 tấn.

Mẫu SUV thuần điện sở hữu công suất đầu ra tối đa 579 mã lực nhờ thiết lập 4 motor điện độc lập. Tuy vậy, gói pin dung lượng 116 kWh chỉ có thể cung cấp phạm vi hoạt động 385 km sau mỗi lần sạc đầy theo đánh giá của EPA.

Theo CarsDirect, khách Mỹ đang có thể thuê Mercedes-Benz G 580 EQ trong 36 tháng và 58.000 km với giá 1.869 USD /tháng.