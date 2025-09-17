Tiến sĩ Trung Quốc kiếm 1.200 USD mỗi ngày nhờ xe mì vỉa hè

Một tiến sĩ người Trung Quốc và vợ đã biến quầy mì đậu cay ở Bỉ thành một hiện tượng mạng xã hội, đem lại thu nhập 1.200 USD mỗi ngày.

TS Ding và vợ bán mì tại vỉa hè ở Bỉ. Ảnh: SCMP.

Theo Jimu News, anh Ding (37 tuổi) đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ tại Trung Quốc, anh đến Bỉ để làm nghiên cứu sau tiến sĩ về quản lý đất và sản xuất cây trồng. Hiện tại, anh đã xuất bản 30 bài báo khoa học.

Tuy nhiên gần đây, do tổ chức cắt giảm nhân sự, anh phải nghỉ việc. Không tìm được công việc ổn định ngoài lĩnh vực nghiên cứu, anh đã cùng vợ là chị Wang bắt đầu công việc kinh doanh.

Vào tháng 5, họ mở một quầy bán mì đậu cay - đặc sản quê hương Trùng Khánh của chị Wang - tại một khu chợ địa phương. Xung quanh quầy hàng, một vài chiếc ghế được đặt ra cho thực khách. Các nguyên liệu đã được chuẩn bị trước, mỗi bát chỉ mất vài phút để phục vụ.

"Duy trì một quầy hàng cũng không khác gì nghiên cứu, tất cả chỉ để nuôi sống gia đình", chị Wang chia sẻ.

Món mì của họ nhanh chóng được khách hàng yêu thích nhờ sự kết hợp giữa sợi mì dai, đậu Hà Lan mềm và nước sốt thịt lợn đậm đà. Để phù hợp với khẩu vị người Bỉ, chị Wang đã điều chỉnh lại độ cay. Hai vợ chồng chỉ mở bán 2 ngày/tuần vào thứ ba và thứ bảy.

Với mức giá 8- 11 USD /bát (tùy thuộc vào loại mì), cặp đôi có thể kiếm được tới 1.200 USD vào những ngày đông khách. Tuy nhiên, dù công việc bán mì mang lại thu nhập cao, anh Ding vẫn muốn tìm kiếm một công việc ổn định, đúng với chuyên ngành nghiên cứu của mình.

Câu chuyện của họ nhanh chóng lan truyền và thu hút hơn 78.000 người theo dõi trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong các video đăng tải, một khách hàng lớn tuổi đã thốt lên: “Đây là món mì Trung Quốc ngon nhất tôi từng ăn”.

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự nỗ lực và tài năng kinh doanh của cặp đôi. "Họ là những doanh nhân tài ba, mang ẩm thực đường phố của Trung Quốc ra nước ngoài và kiếm tiền từ nó", một người dùng bình luận.