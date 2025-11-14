Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Tiền vệ tuyển Việt Nam cưới 'cô chủ tiệm vàng'

  • Thứ sáu, 14/11/2025 08:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền vệ tuyển Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa lên xe hoa cùng "cô chủ tiệm vàng" Nguyễn Thanh Ngân, bước vào hành trình mới của chuyện tình hơn 7 năm gắn bó.

Vo Hoang Minh Khoa cuoi anh 1

Sáng 13/11, tiền vệ tuyển Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa chính thức tổ chức lễ cưới với bạn gái lâu năm Nguyễn Thanh Ngân. Buổi lễ diễn ra tại nhà trai ở TP.HCM, trong không khí ấm cúng với sự hiện diện của người thân và bạn bè.
Vo Hoang Minh Khoa cuoi anh 2

Trên trang cá nhân, Minh Khoa đăng tải dòng trạng thái hóm hỉnh: "Trận này không cần VAR, vì chắc chắn là đúng người rồi. Cảm ơn em đã về chung một đội". Bài viết nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt tương tác cùng lời chúc phúc từ người hâm mộ và giới cầu thủ. Quế Ngọc Hải để lại bình luận: "Chúc mừng hai bạn trẻ, chúc mãi mãi hạnh phúc nhé!", trong khi cựu cầu thủ Nguyễn Quang Hải gửi lời chúc: "Anh chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nhé em".
Vo Hoang Minh Khoa cuoi anh 3Vo Hoang Minh Khoa cuoi anh 4

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị khá lâu, mong muốn có một đám cưới trọn vẹn, nhiều cảm xúc và thật ý nghĩa bên những người thân yêu".
Vo Hoang Minh Khoa cuoi anh 5

Trên Facebook, Minh Khoa cũng đăng tải đoạn video ghi lại những khoảnh khắc xúc động trong lễ vu quy, kèm lời chia sẻ: "Hành trình hạnh phúc của cầu thủ Minh Khoa chính thức sang trang mới. Trận đấu quan trọng nhất đời người. Hôm nay, Minh Khoa ghi bàn thắng lớn nhất: rước nàng về dinh".
Vo Hoang Minh Khoa cuoi anh 6Vo Hoang Minh Khoa cuoi anh 7

Trước đó, vào hôm 20/7, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi.
Vo Hoang Minh Khoa cuoi anh 8

Võ Hoàng Minh Khoa là một trong những gương mặt nổi bật trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Becamex Bình Dương. Được lên đội một từ năm 18 tuổi, anh gây ấn tượng với lối chơi năng nổ và phong độ ổn định. Hiện tại, Minh Khoa là một trong những trụ cột của CLB và được xem là nhân tố tiềm năng của đội tuyển quốc gia.
Vo Hoang Minh Khoa cuoi anh 9

Vợ anh, Nguyễn Thanh Ngân (sinh năm 2002), hiện quản lý cơ sở kinh doanh vàng của gia đình sau khi tốt nghiệp đại học.
Vo Hoang Minh Khoa cuoi anh 10Vo Hoang Minh Khoa cuoi anh 11

Câu chuyện tình của Minh Khoa và Thanh Ngân bắt đầu từ năm cả hai mới 17 tuổi. Họ quen nhau qua một người bạn chung, rồi dần trở nên thân thiết qua những lần trò chuyện, hỏi thăm nhau chuyện học hành. Dù lịch thi đấu dày đặc, Minh Khoa vẫn tranh thủ về thăm bạn gái sau mỗi giải đấu hoặc chuyến tập huấn.

6 hormone hạnh phúc

Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.

Tiền vệ tuyển Việt Nam sắp cưới 'cô chủ tiệm vàng' sau 7 năm yêu

Từ mối tình tuổi 17, Huỳnh Thanh Ngân và Võ Hoàng Minh Khoa đã cùng đi qua 7 năm thanh xuân để giờ đây nắm tay nhau trong lễ ăn hỏi, chuẩn bị bước lên xe hoa vào tháng 11 tới.

06:06 30/10/2025

Minh Vũ

Ảnh: NVCC

Võ Hoàng Minh Khoa cưới Tiền vệ Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa Nguyễn Thanh Ngân cô chủ tiệm vàng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý