'Tiếng nói xanh' mùa 3 qua lăng kính của những người gieo tri thức

Bước sang mùa 3, hành trình "Tiếng nói xanh" tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo và trách nhiệm vì môi trường đến nhiều ngôi trường trên cả nước.

Các thầy cô đánh giá đây là bệ phóng cho hành trình sống xanh, sống bền vững của giới trẻ Việt Nam, nơi mỗi ý tưởng đều có thể trở thành hạt mầm tạo nên sự thay đổi.

Cầu nối giữa ý tưởng và hành động xanh

Từ khắp 3 miền, nhiều giáo viên nhận định Tiếng nói xanh là cầu nối giữa tri thức và hành động, mở ra cơ hội để học sinh gắn ý tưởng môi trường với thực tế, tham gia vào các vấn đề nóng về phát triển bền vững.

Thầy Lê Viết Hà, Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Đà Nẵng), chia sẻ sự phấn khởi khi thấy tinh thần xanh được lan tỏa mạnh mẽ trong trường học. “Các em không chỉ tham gia Tiếng nói xanh vì phần thưởng hay rèn luyện kỹ năng, mà quan trọng hơn là hình thành nhận thức về việc bảo vệ môi trường ngay tại nơi mình học tập, sinh sống, để thành phố sạch đẹp hơn và tốt hơn”, thầy Hà nói.

Tại Cần Thơ, cô Hà Thị Thu Phương, giáo viên trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, đánh giá cuộc thi giúp học sinh phát triển toàn diện, từ kiến thức, kỹ năng đến thái độ sống. “Tiếng nói xanh giúp các em tự tin hơn trong việc trình bày suy nghĩ, thể hiện tư duy, quan điểm và khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân”, cô Phương chia sẻ.

Cô Hà Giang, giáo viên Hệ thống giáo dục Sky-Line (TP Đà Nẵng), nhận định đây là sân chơi trí tuệ giúp giới trẻ nhìn nhận vấn đề xã hội qua “lăng kính xanh” của chính mình. “Các bạn có thể quan sát qua lăng kính của mình để nhận ra đâu là vấn đề xã hội, đâu là câu chuyện mà mình có thể đóng góp bằng sức trẻ, ý tưởng và khả năng của chính mình. Tôi tin rằng cuộc thi sẽ là bệ phóng, là bước đệm quan trọng để các bạn bắt đầu hành trình xanh ấy”, cô chia sẻ.

Cô Hà Giang cùng học sinh trường TH-THCS-THPT Sky-Line hào hứng đón chào sự kiện roadshow cuộc thi Tiếng nói xanh mùa 3.

Cùng suy nghĩ, cô Vũ Thị Liên Hoa, Hiệu trưởng trường Song ngữ liên cấp Greenfield (Hưng Yên), nhấn mạnh: “Qua cuộc thi, các em sẽ nhận thức rõ hơn thế nào là một cuộc sống xanh để hành động. Các em cần cất lên tiếng nói của thế hệ mình, lan tỏa tới gia đình - tức là cả thế hệ trước và thế hệ sau để cùng hướng tới tương lai xanh, cuộc sống xanh”.

Mở rộng tri thức, rèn luyện kỹ năng

Không chỉ giúp học sinh mở rộng tầm nhìn và kiến thức về các vấn đề môi trường, cuộc thi còn mang đến cho các thí sinh cơ hội học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hùng biện - tranh biện, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm.

Đặc biệt, mùa 3 áp dụng thể thức tranh biện Nghị viện Anh (British Parliamentary) ở bảng tiếng Anh, giúp học sinh rèn kỹ năng lập luận, phản biện theo chuẩn quốc tế, tự tin bước vào các sân chơi toàn cầu.

“Cuộc thi sẽ giúp học sinh phát huy tiềm năng bản thân, tự tin đứng trước đám đông để trình bày ý tưởng và bảo vệ quan điểm của mình”, thầy Lê Viết Hà nhận định.

Theo thầy Hà, kiến thức và kỹ năng tích lũy từ cuộc thi cũng sẽ trở thành hành trang quý giá, hỗ trợ các em mở rộng cơ hội nghề nghiệp và trưởng thành hơn trên con đường phía trước.

Thầy Lê Viết Hà (trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ) gửi gắm những mong muốn sâu sắc dành cho các bạn học sinh thông qua cuộc thi.

Từ góc nhìn của giáo viên trực tiếp giảng dạy, cô Trần Thị Thanh Thúy, trường THPT Chuyên Vị Thanh, TP Cần Thơ, cho rằng Tiếng nói xanh mang đến trải nghiệm vượt ra ngoài bài học lý thuyết. “Đây là nơi các em có thể đối mặt và dùng tiếng nói, cũng như kiến thức của mình để cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề môi trường hiện nay”, cô chia sẻ.

Không chỉ là sân chơi dành cho học sinh THPT, Tiếng nói xanh còn ghi dấu sự đồng hành của những người thầy, người cô tận tâm. Họ chính là hậu phương dẫn dắt và tiếp lửa cho hành trình in dấu hành trình xanh của thế hệ trẻ. “Chúng tôi tìm hiểu kỹ về cuộc thi để có thể hướng dẫn và đi cùng các em trên mọi chặng đường”, cô Hà Thị Thu Phương chia sẻ.

Sau 2 mùa đầu tiên thành công và mùa 3 khởi đầu đầy bùng nổ, Tiếng nói xanh đã cho thấy vai trò của một bệ phóng nuôi dưỡng tinh thần xanh, tư duy bền vững và kết nối cộng đồng trẻ trên hành trình kiến tạo tương lai.