Tiếp tục kêu gọi cựu thành viên HĐQT Công ty Bình Hà ra đầu thú

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an kêu gọi bị can Thái Thành Vinh (SN 1985, trú tại TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà) ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đây là lần thứ hai cơ quan công an ra thông báo kêu gọi đối tượng này. Theo hồ sơ, ngày 22/2/2025, Cục C03 quyết định phục hồi điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà. Trong đó, Thái Thành Vinh bị khởi tố và truy nã từ năm 2019 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị can Thái Thành Vinh. Ảnh: CA.

Do đối tượng vẫn đang bỏ trốn, Cục C03 kêu gọi Thái Thành Vinh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Trường hợp hết thời hạn điều tra mà bị can vẫn không ra đầu thú, cơ quan chức năng sẽ tiến hành truy tố, xét xử theo quy định.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị nếu bất kỳ ai phát hiện Thái Thành Vinh, đều có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất, đồng thời thông báo cho Cục Cảnh sát kinh tế (Phòng 2), địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội. Điều tra viên phụ trách: Lưu Tiến Hưng. ĐT: 0919.692.491.