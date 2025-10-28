Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiếp tục tạm dừng tàu Bắc - Nam trong trận lũ lịch sử ở Huế

  Thứ ba, 28/10/2025 09:20 (GMT+7)
Do mưa lũ gây ngập nặng nhiều đoạn qua Huế và Đà Nẵng, ngành đường sắt tạm dừng khai thác hàng loạt chuyến tàu Bắc - Nam, tổ chức chuyển tải hành khách bằng ôtô.

Đoàn tàu Thống Nhất chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng). Ảnh: Hội An.

Sáng 28/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết tạm ngừng chạy đôi tàu SE7/8 xuất phát tại Hà Nội và TP.HCM; tiếp tục ngừng các đôi tàu du lịch "Kết nối di sản miền Trung" HĐ1/2 và HĐ3/4 xuất phát từ Huế và Đà Nẵng.

Người mua vé được hoàn tiền miễn phí tại các nhà ga trong 30 ngày. VNR đã thông báo qua tin nhắn SMS, Zalo, website và fanpage để hành khách nắm thông tin.

Do mưa lũ gây ngập nặng tại TP Huế, hành khách trên chuyến SE7 (xuất phát từ Hà Nội ngày 27/10) được trung chuyển bằng ôtô giữa ga Đông Hà (Quảng Trị) và ga Hương Thủy (Huế), sau đó lên tàu tiếp tục hành trình.

Ngành đường sắt và các địa phương đang theo dõi sát tình hình thời tiết để điều chỉnh lịch trình, khôi phục khai thác ngay khi điều kiện an toàn được đảm bảo.

dung tau Bac Nam anh 1

Ngành đường sắt bố trí tàu hàng chở đá giữ cầu Bạch Hổ, tối 27/10. Ảnh: VNR

Cùng lúc đó, để bảo vệ cầu Bạch Hổ (Huế) trước nguy cơ nước lũ cuốn trôi, ngành đường sắt điều 19 toa xe chở gần 700 tấn đá dừng trên cầu nhằm tăng tải trọng, gia cố kết cấu. Đây là giải pháp khẩn cấp, từng được áp dụng với cầu đường sắt Sông Thương ở Bắc Ninh trong đợt mưa do bão Matmo hồi đầu tháng 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sau khi đạt đỉnh vào đêm 27/10, lũ trên các sông Hương (Huế), Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang rút chậm, phạm vi ngập thu hẹp.

Trong 24 giờ qua, khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa to, nhiều nơi rất to như Nam Đông (Huế) 548 mm, hồ An Long (Đà Nẵng) 483 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 464 mm.

Nếu tối 27/10 mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 5,05 m (trên báo động 3 là 1,55 m), thì đến rạng sáng 28/10 đã giảm còn 4,76 m và tiếp tục xuống.

Dự báo từ nay đến đêm 29/10, khu vực nam Quảng Trị - Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa 150-300 mm, nơi cao hơn 500 mm; riêng Huế, Đà Nẵng có thể vượt 600 mm.

dung tau Bac Nam anh 2

Nước lũ dâng cao tại cầu đường sắt Bạch Hổ (Huế), ngày 27/10. Ảnh: VNR.
Cảnh nước lũ cuồn cuộn chảy qua Đại nội Huế Lũ tại Huế được dự báo "có thể vượt mức lịch sử", nước cuồn cuộn chảy qua Cửa Ngăn (hay còn gọi là Cửa Thể Nhơn) nằm ở phía Nam của Kinh thành Huế, sáng 27/10.

