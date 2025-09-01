Tiếp viên Emirates bay từ Dubai về Hà Nội để gặp người bạn đặc biệt

Trong khi Hà Phương bay từ nước ngoài về để gặp bạn là chiến sĩ trong khối diễu binh, diễu hành, Nguyễn Trà cũng sẵn sàng đợi 10 tiếng để được gặp anh trai.

Hà Phương và Trang Linh gặp nhau sau 11 tiếng chờ đợi. Ảnh: Ngọc Bích.

"Salammalakum chị Trang Linh! Giữ đúng lời hứa, em đã gặp chị rồi đây".

Đó là lời mở đầu trong bức thư Hà Phương (22 tuổi) gửi tới chiến sĩ Nguyễn Thị Linh Trang (thường gọi Trang Linh), thành viên khối nữ Quân nhạc thuộc Tiểu ban Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Lá thư này được Hà Phương chuẩn bị từ lâu, cô đem từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất về Hà Nội để trao gửi cho người chiến sĩ chưa từng gặp trực tiếp.

Trắng đêm chờ người thân

Hà Phương hiện là tiếp viên hàng không của hãng Emirates Airline, có trụ sở tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phương cho hay qua mạng xã hội, cô biết đến chiến sĩ Linh Trang từ đợt diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, cách đây hơn một tháng, hai cô gái trẻ mới làm quen và trò chuyện với nhau qua các dòng tin nhắn, gọi điện hoặc livestream. Sống ở hai đất nước khác nhau, dù lệch múi giờ, Phương cho biết hai chị em vẫn dành thời gian quan tâm, chia sẻ cho nhau những câu chuyện về công việc, cuộc sống.

"Chị Linh Trang rất dễ gần. Ngay cả khi mới trò chuyện, mình không có cảm giác xa lạ. Chính vì vậy, mình quyết định xin nghỉ phép một tuần để về Việt Nam gặp chị cũng như tham gia vào ngày hội của dân tộc", Phương chia sẻ.

Bức thư Hà Phương viết để gửi Linh Trang. Ảnh: Ngọc Bích.

Ngày 29/8, sau một chuyến bay dài từ Dubai, Phương có mặt ở Hà Nội. Theo lời hẹn với Trang, 21h cùng ngày, Phương có mặt ở điểm tập kết Quảng trường Cách mạng tháng 8 để chờ xem người chị của mình cũng như các chiến sĩ khác diễu binh, diễu hành.

Cả đêm, cô gái trẻ háo hức không ngủ. Khoảng 4h sáng, Phương trang điểm, chỉnh trang quần áo để có hình ảnh đẹp nhất khi gặp bạn.

"Mình đem theo cả thư tay, nước hoa, socola và móc khóa để tặng chị Trang. Thực sự, mình rất trân quý tình bạn này và khâm phục các chiến sĩ như chị", Phương chia sẻ.

Trong khi đó, ngay phía sau Phương là Nguyễn Thị Trà (19 tuổi, Hà Nội). Cô gái này cũng đến điểm tập kết từ lúc 22h và không chợp mắt, quyết thức cả đêm để chờ gặp anh trai.

“Dù đã gặp anh trai 3 lần ở tổng hợp luyện và sơ duyệt, lần này, mình vẫn rất mong ngóng”, Trà chia sẻ. Anh trai của Trà là chiến sĩ Nguyễn Xuân Trúc, thực hiện nhiệm vụ ở khối Quân đội.

Trà chia sẻ ngay sau nhiệm vụ A50, anh trai tiếp tục tham gia tập luyện A80. Kể từ đợt nghỉ phép cách đây 4 tháng, hôm tổng hợp luyện đầu tiên (21/8), Trà mới được gặp anh. Cô vừa thương, cũng vừa tự hào khi anh trai đang làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Ở nhà, hai anh em rất thân thiết nên khi anh đi thực hiện nhiệm vụ dài ngày, mình và cả nhà rất nhớ anh”, cô kể.

Khác với nhiều người mang đồ ăn, thức uống để tặng chiến sĩ, Trà không chuẩn bị gì vì biết anh trai không được phép cầm đồ về đơn vị. Với cô, việc có mặt tại đây và chờ đợi đã là món quà tinh thần với anh. Bên cạnh đó, sau A80, anh sẽ được nghỉ phép ít ngày, lúc đó, cả gia đình sẽ lại quây quần với nhau.

Nguyễn Trà (áo trắng) háo hức khi được gặp anh trai. Ảnh: Ngọc Bích.

Những cuộc gặp gỡ xúc động

Đúng 8h, khi những khối diễu binh, diễu hành đầu tiên đi về điểm tập kết ở quảng trường Cách mạng tháng 8, cả hai cô gái reo hò, cổ vũ nhiệt tình khi nhìn thấy anh trai và bạn bè của mình.

Dù phải chờ đợi trong thời gian dài dưới thời tiết không ủng hộ, cả Hà Phương và Nguyễn Trà đều không thấy mệt mỏi. Hai cô gái len lỏi chạy dọc vỉa hè để tìm người thân.

Phương và Trang ôm chầm lấy nhau trong lần đầu gặp mặt. "Mình rất bất ngờ và xúc động, không nghĩ sẽ gặp được Phương vì em ấy đang làm việc ở Dubai", Trang nói.

Nữ chiến sĩ cho biết buổi tổng duyệt diễn ra trong thời gian dài nên đã thấm mệt. Nhưng khi đón nhận sự ủng hộ, cổ vũ từ bà con và được gặp bạn bè, Trang thực sự rất hạnh phúc. Niềm vui này giúp cô xóa tan mọi mệt mỏi.

Cách đó không xa, Trà cũng đã gặp được anh trai. Những lần trước, chỉ gặp anh được 5-10 phút nhưng lần này, hai anh em có nhiều thời gian hơn. Cô tranh thủ chụp hình cùng anh, còn được anh cho đội thử chiếc mũ quân nhân hàng ngày vẫn mang.

"Như mọi lần, lần này, mình vẫn rất xúc động và tự hào về anh", Trà nói.