Tiếp viên quán bar nổi tiếng Nhật Bản tiết lộ ảnh quá khứ gây sốc

Từng là cầu thủ bóng chày ở trường trung học, Miyon (Nhật Bản) sớm nhận ra cô muốn trở thành một phụ nữ và quyết định sống đúng với con người thật.

Diện mạo của Miyon khi còn là cầu thủ bóng chày và hiện tại.

Miyon (22 tuổi) là hostess (nữ tiếp viên quán bar) nổi tiếng tại Nhật Bản, sở hữu 8.600 người theo dõi. Các bài đăng trên trang cá nhân đều cho thấy cô là một cô gái trẻ sành điệu, thời trang, dạo chơi khắp thủ đô xứ anh đào, theo South China Morning Post.

Tuy nhiên, Miyon gây sốc khi từng tiết lộ quá khứ là cầu thủ bóng chày ở một trường cấp hai tại thành phố Beppu, tỉnh Oita. Bức ảnh "ngày ấy - bây giờ" được cô đăng tải năm 2024 nhận được tới 2,4 triệu lượt xem.

Gần đây, câu chuyện của Miyon được chia sẻ rộng rãi sau khi Giải vô địch bóng chày trung học Nhật Bản lần thứ 107 kết thúc tại Sân vận động Koshien ở tỉnh Hyogo.

Đây là một trong những sự kiện phổ biến và lâu đời nhất dành cho học sinh trung học ở Nhật Bản. Gần 3.700 trường cấp hai trên toàn quốc đã đăng ký tham gia sự kiện năm nay. Với nhiều người, bóng chày trung học từ lâu đã trở thành biểu tượng cho tuổi trẻ Nhật Bản.

Miyon không giải thích lý do bản thân lại chọn bóng chày khi còn nhỏ, nhưng cho biết hạt giống khát khao trở thành một cô gái đáng yêu đã nảy mầm trong lòng cô từ khi đủ lớn để nhận thức.

Miyon được gia đình ủng hộ khi sống đúng với con người thật của mình.

Cô kể rằng khi còn nhỏ, cô rất thích bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nữ Pretty Cure và thường lén mặc váy của mẹ.

Đến cấp hai, Miyon quyết định sống đúng với con người thật. Khi lần đầu tiên trang điểm, cô bị các học sinh lớp dưới chế giễu là "kinh tởm". May mắn, gia đình và bạn bè đều ủng hộ, khen ngợi phong cách của cô và gọi cô là Miyon.

Để trở thành người phụ nữ hằng mong muốn, cô đến trường dạy làm đẹp để học kỹ thuật trang điểm, đồng thời quan sát và học hỏi phong cách từ các bạn nữ. Cô cũng phẫu thuật thẩm mỹ để có đôi môi đầy đặn, cặp mắt to hơn.

Miyon chia sẻ điều duy nhất cô hối tiếc là đã không công khai con người thật của mình sớm hơn.

"Lẽ ra tôi nên nói ra sớm hơn. Tôi đã có một cuộc sống vui vẻ hơn và gặp gỡ được nhiều người mới hơn kể từ khi sống đúng với chính mình", Miyon chia sẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự thay đổi và lòng can đảm khi sống đúng với tiếng gọi nội tâm của Miyon.

“Tôi ngưỡng mộ việc bạn vừa có thể tận hưởng tuổi trẻ như một cầu thủ bóng chày trung học, vừa có thể sống một cuộc đời rực rỡ với tư cách một nữ tiếp viên xinh đẹp", một người bình luận.

Một người khác bày tỏ: “Tôi đã có thêm dũng khí từ những bài đăng của bạn. Là một cầu thủ bóng chày trung học, tôi biết mình cũng có thể trở nên dễ thương như bạn".