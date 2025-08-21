Tiếp xúc loại thực phẩm quen thuộc, người đàn ông nguy kịch

Người đàn ông 61 tuổi được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn sống trong quá trình chế biến thực phẩm.

Tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn sống trong quá trình chế biến, người đàn ông rơi vào nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Ông N.V.B. (61 tuổi, trú tại xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi nhiều, đi ngoài phân lỏng, đau bụng âm ỉ, nổi vân tím toàn thân, hội chứng nhiễm trùng và dấu hiệu mất nước dương tính.

Trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn sống trong quá trình chế biến thực phẩm. Kết quả siêu âm, chụp CT có hình ảnh tràn dịch khoang màng phổi hai bên, xẹp phổi cận dịch, dịch giữa các quai ruột. Người bệnh được các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn - nhiễm khuẩn huyết - viêm phổi, trên nền tăng huyết áp, tiên lượng không qua khỏi rất cao.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực chuyên sâu theo phác đồ với kháng sinh, an thần thở máy, lọc máu liên tục, truyền dịch, vận mạch, dinh dưỡng tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc.

Tuy nhiên, sau 7 ngày điều trị, người bệnh có tình trạng đau đầu, ý thức chậm, được chọc dịch não tủy, làm xét nghiệm, chẩn đoán Nhiễm khuẩn huyết - viêm màng não do liên cầu lợn, được điều trị theo phác đồ viêm màng não. Sau 14 ngày, sức khỏe người bệnh ổn định, xét nghiệm chỉ số nhiễm trùng cải thiện.

Liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ lợn sang người. Vi khuẩn liên cầu khuẩn lợn (tên khoa học là Streptococcus suis) thường cư trú ở đường hô hấp trên, đặc biệt là ở mũi, ở đường tiêu hóa và sinh dục của lợn.

Sau 14 ngày điều trị, người bệnh đã phục hồi tích cực. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Sỹ Mạnh, khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy, biểu hiện của bệnh thường xuất hiện sau vài tiếng đến 4-5 ngày, có trường hợp ủ bệnh tới 14 ngày tùy cơ địa mỗi người.

Những triệu chứng ban đầu có thể nhẹ, không đặc trưng như đau bụng, sốt, buồn nôn, nôn và đi ngoài phân lỏng… dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm thông thường nên chủ quan, đến viện chậm trễ.

Nếu không điều trị kịp thời, ở một số trường hợp, bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn có diễn tiến nguy kịch nhanh và nặng với biểu hiện sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, ra đi nhanh chóng. Di chứng viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn để lại khiến người bệnh có thể bị điếc, đau đầu…

Hiện nay bệnh này chưa có vaccine, bác sĩ Sỹ Mạnh khuyến cáo người dân:

Không ăn tiết canh, lòng lợn và thịt lợn chưa được nấu chín, không ăn thịt lợn chết hoặc bị bệnh.

Đối với người chăn nuôi và giết mổ thường xuyên tiếp xúc với dịch tiết, máu, thịt lợn sống cần thực hiện vệ sinh cá nhân, trang bị bảo hộ lao động, giữ tay không bị trầy xước và rửa tay ngay sau khi tiếp xúc với lợn để tránh vi khuẩn xâm nhập.

Nếu có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, buồn nôn cần phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn.

Thường xuyên cọ rửa chuồng gia súc và tẩy uế bằng dung dịch diệt khuẩn.

Xử lý phân hợp lý tránh đào thải mầm bệnh ra ngoại cảnh.