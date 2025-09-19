Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiết đọc ở thư viện rộng 500 m2, có hơn 10.000 đầu sách

  • Thứ sáu, 19/9/2025 05:53 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Trong 35 phút của tiết Văn hóa đọc, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh trường Tiểu học Quốc tế Alaska được nghe đọc sách, làm thơ, đóng kịch...

tiet doc thu vien anh 1

Nuôi dưỡng tình yêu và thói quen đọc sách cho học sinh

14h30, 25 học sinh lớp 5A1 háo hức bước vào tiết Văn hóa đọc - một phần quan trọng trong chương trình học tại trường Tiểu học Quốc tế Alaska, được thiết kế để nuôi dưỡng tình yêu và thói quen đọc sách cho học sinh. Mỗi tuần, các em sẽ có một tiết học tại thư viện của trường, kéo dài trong 35 phút. Cô Nguyễn Hà My (giáo viên Văn hóa đọc, trường Tiểu học Quốc tế Alaska) cho biết các tiết học thường được thực hiện theo chủ đề hàng tháng. Ví dụ, xuyên suốt tháng này, các em sẽ học tập trung vào chủ đề Tết Trung thu. Để tiết đọc hiệu quả, với học sinh lớp 1-2, vốn đọc chưa nhiều, cô My thường đọc sách cho các con nghe. Sau đó, trẻ có thể làm các sản phẩm như vẽ bìa sách hoặc làm bookmark theo chủ đề. Với lớp 3-5, các em đã có vốn đọc khá nhiều, giáo viên sẽ giới thiệu sách. Sau đó, các em có thể tự tìm sách ở nhà hoặc mượn sách từ thư viện, tự tìm hiểu và chia nhóm để thực hiện các hoạt động như đóng kịch, vẽ sơ đồ tư duy, thảo luận về sách hoặc làm sản phẩm về thơ…

tiet doc thu vien anh 2

tiet doc thu vien anh 3tiet doc thu vien anh 4

tiet doc thu vien anh 5

tiet doc thu vien anh 6tiet doc thu vien anh 7

tiet doc thu vien anh 8

tiet doc thu vien anh 9tiet doc thu vien anh 10

tiet doc thu vien anh 11

Thư viện rộng 500 m2 với hơn 10.000 đầu sách

Ngay từ khi bắt đầu đi vào hoạt động, văn hoá đọc là hoạt động được Alaska đặc biệt quan tâm với niềm tin “những cuốn sách hay sẽ soi sáng con đường tự học của mỗi học sinh”. Thư viện là công trình được đầu tư lớn nhất trường với thiết kế khoa học, cùng 10.000 đầu sách Tiếng Anh và Tiếng Việt, thuộc các thể loại sách truyện cổ tích, truyện tranh, sách kỹ năng, sách bách khoa kiến thức, sách ngoại ngữ, sách văn học kinh điển… Không gian được chia làm hai khu vực chính, gồm khu vực đọc tự chọn, định hướng đọc và khu vực giảng dạy, hoạt động nhóm. Hàng năm, nhà trường liên tục cập nhật sách, bao gồm cả sách theo mùa, theo đề xuất của giáo viên, học sinh. Việc kiểm soát nội dung sách theo độ tuổi cũng được chú trọng, đảm bảo học sinh tiếp cận nguồn sách phù hợp, tránh các đầu sách có yếu tố nhạy cảm vượt quá lứa tuổi.

tiet doc thu vien anh 12

tiet doc thu vien anh 13tiet doc thu vien anh 14

tiet doc thu vien anh 15

tiet doc thu vien anh 16tiet doc thu vien anh 17

tiet doc thu vien anh 18

Nhiều hoạt động lan tỏa văn hóa đọc

Sau khi đọc xong một cuốn sách, học sinh sẽ viết nhật ký đọc. Đó có thể là những ghi chú về nhân vật, hoàn cảnh câu chuyện, chi tiết mà trẻ yêu thích hay là những tóm tắt ngắn gọn về cuốn sách. Các em cũng được khuyến khích làm thêm sản phẩm hoặc tính thời gian đọc để nhận giải thưởng "Bookworm" cuối tháng. “Văn hóa đọc không phải là đọc nhiều sách, mà khi đọc, các em có thể liên hệ được với bản thân, có trải nghiệm từ cuốn sách đó và chuyển hóa những gì đã đọc vào cuộc sống”, cô My chia sẻ. Đến nay, việc đọc sách đã trở thành thói quen và đam mê của nhiều học sinh trường Alaska. Thông qua việc đọc, các em biết cách tự học và khám phá thế giới theo hướng lành mạnh và bổ ích.

tiet doc thu vien anh 19

tiet doc thu vien anh 20tiet doc thu vien anh 21

tiet doc thu vien anh 22

tiet doc thu vien anh 23tiet doc thu vien anh 24

tiet doc thu vien anh 25

