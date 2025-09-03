Tiết lộ bất ngờ về cảnh khuyển gây chú ý nhất tại A80

Bên cạnh góp phần giữ vững an ninh tại sự kiện A80, sự xuất hiện của Ka, Max cùng những chú chó nghiệp vụ khác thu hút sự chú ý của người dân.

Tại sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), người dân bắt gặp hình ảnh những chú chó nghiệp vụ (K9) sải bước cạnh cán bộ cảnh sát trên các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Các “chiến sĩ đặc biệt” này hỗ trợ phát hiện mối nguy hại tiềm ẩn, góp phần siết chặt vòng tròn an ninh nhiều lớp.

Trong đó, Ka và Max là những cảnh khuyển thu hút nhiều sự chú ý khi hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Hai chú chó này thuộc Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Theo VTV3, Max 6 tuổi, thuộc giống chó becgie Bỉ, có tuổi nghề 5 năm, với nhiệm vụ tìm kiếm và phát hiện thuốc nổ. Chú chó này có đôi mắt tinh nhanh, bộ lông đen pha vàng mượt mà, thân hình cân đối, dáng thon dài, phần tai dựng đứng.

Theo cán bộ huấn luyện của Max, có lần trong quá trình huấn luyện, vì có tính hơi nhanh nhảu, chú chó từng bị va đập khi leo lên cầu thang dẫn đến rạn xương, gần như gãy chân.

Max làm nhiệm vụ tại buổi sơ duyệt diễu binh hôm 27/8. Ảnh: Phương Lâm.

Trong khi đó, Ka nổi bật trong lực lượng cảnh khuyển K9 nhờ có ngoại hình dễ thương, thanh lịch với bộ lông xoăn, đôi tai rủ dài, mắt tròn, dáng đi nhanh nhẹn. Ka 5 tuổi, thuộc giống chó cocker Tây Ban Nha và có tuổi nghề 5 năm.

Giống như Max, Ka có nhiệm vụ tìm kiếm và phát hiện thuốc nổ. Theo cán bộ huấn luyện của Ka, chú chó đôi khi không nghe lời lúc mệt. Khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, chú chó được khen thưởng theo nhiều cách như vuốt ve khen thưởng, cho đồ chơi hay món thích ăn.

Ka gây sốt mạng xã hội với ngoại hình dễ thương. Ảnh: Thuận Thắng.

Để trở thành cảnh khuyển của lực lượng cảnh sát, các chú chó được tuyển chọn từ nhỏ với những đặc tính ưu việt như mắt tinh, tai thính, mũi nhạy, hàm răng sắc nhọn và phải đạt tiêu chuẩn về thể chất, ngoại hình, thần kinh. Sau khi được tuyển chọn kỹ lưỡng, các chú chó trải qua quá trình huấn luyện 6 tháng, cấp chứng nhận tốt nghiệp, giấy phép sử dụng rồi mới được tham gia nhiệm vụ.

Trong lực lượng cảnh khuyển Việt Nam, Becgie Đức và Malinois Bỉ là hai giống chó được sử dụng nhiều nhất. Giống Rottweiler, Labrador, và Cocker thường ra quân ở nhiệm vụ chuyên biệt.

Becgie Đức với thể hình to khỏe, tính kỷ luật cao, khả năng bảo vệ và truy bắt bền bỉ, từ lâu đã trở thành "gương mặt quen thuộc" trong công tác tuần tra, trấn áp tội phạm. Trong khi đó, Malinois Bỉ nổi bật nhờ tốc độ, sự linh hoạt và độ tập trung tuyệt đối. Giống chó này thường được huấn luyện trong các nhiệm vụ đặc biệt như phát hiện ma túy, chất nổ hay hỗ trợ khống chế đối tượng nguy hiểm.

Các cảnh khuyển làm nhiệm vụ tại buổi sơ duyệt diễu binh cấp Nhà nước hôm 27/8. Ảnh: Phương Lâm, Duy Hiệu, Thuận Thắng.