Tiết lộ chấn động liên quan loạt lọ hít nức tiếng Thái Lan

Tin đồn nấm xuất hiện trong lọ dầu hít Thái Lan trên mạng xã hội khiến cơ quan chức năng vào cuộc. Ngay sau đó, hàng loạt sai phạm bị phanh phui.

Ngày 29/10, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) tiếp tục làm rõ công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy một số sản phẩm ống hít thảo dược đang lưu hành trên thị trường bị nhiễm khuẩn vượt mức cho phép.

Tổng thư ký FDA Thái Lan Supatra Boonsom tiết lộ việc kiểm tra này nằm trong chương trình giám sát định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của các sản phẩm thảo dược.

Nhiều sai phạm bị phát hiện

Trước đó, vào khoảng tháng 5/2025, mạng xã hội Thái Lan lan truyền một bài đăng gây chú ý, trong đó người dùng chia sẻ hình ảnh cho thấy vệt nấm đen xuất hiện dưới đáy lọ dầu hít thảo dược. Bài viết khẳng định nấm phát triển trong túi thảo mộc bên trong lọ có thể phát tán qua đường hô hấp, đi sâu vào phổi và gây viêm nhiễm. Thông tin này nhanh chóng lan rộng, khiến dư luận hoang mang.

Trước mối lo ngại đó, FDA đã tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên từ nhiều cơ sở sản xuất và điểm bán lẻ, gửi đến Cục Khoa học Y tế để phân tích mức độ nhiễm khuẩn, nấm men, nấm mốc và các mầm bệnh khác. Kết quả được so sánh dựa trên tiêu chuẩn do Bộ Y tế Thái Lan ban hành, trong đó quy định nghiêm ngặt về số lượng vi khuẩn và nấm cho phép trong các sản phẩm dược liệu.

Theo các bài đăng trên mạng xã hội, phần dưới đáy lọ các sản phẩm có nấm mốc.

Kết quả cho thấy hai thương hiệu không đạt tiêu chuẩn. Mẫu sản phẩm dầu hít thảo dược Hồng Thái công thức số 2, số đăng ký G 309/62, sản xuất ngày 9/12/2024, hạn dùng đến 8/12/2027, bị phát hiện chứa vi khuẩn hiếu khí, nấm men, nấm mốc và vi khuẩn thuộc nhóm Clostridium spp. vượt quá giới hạn cho phép. Phân tích sâu hơn xác định chủng gây bệnh là Clostridium perfringens, loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp.

Trong khi đó, mẫu dầu hít thảo dược Chama Herb, số đăng ký G561/67, sản xuất ngày 3/3/2025, hạn dùng đến 2/3/2028, cũng có tổng lượng vi khuẩn hiếu khí vượt mức tiêu chuẩn.

FDA xác định cả hai sản phẩm đều không đạt yêu cầu chất lượng và đã yêu cầu nhà sản xuất dừng tiêu thụ, thu hồi toàn bộ lô hàng lỗi để tiêu hủy. Các công ty phải tạm ngừng sản xuất, tiến hành điều tra nguyên nhân nhiễm khuẩn, khắc phục quy trình và gửi mẫu kiểm tra lại để chứng minh các biện pháp sửa chữa đã hiệu quả trước khi được phép sản xuất trở lại.

Bà Supatra nhấn mạnh rằng kết quả kiểm nghiệm chỉ áp dụng với những lô sản phẩm cụ thể có vấn đề, các lô khác vẫn có thể lưu hành bình thường. Người dân được khuyến cáo nên kiểm tra kỹ số lô và ngày sản xuất của sản phẩm mình đang dùng. Nếu trùng khớp với lô bị cảnh báo, cần ngừng sử dụng ngay và liên hệ với nhà sản xuất để đổi hoặc trả lại.

Nhiều rủi ro đáng ngại

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, việc hít phải các sản phẩm bị nhiễm khuẩn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt ở người cao tuổi, người có hệ miễn dịch yếu hoặc mắc bệnh mạn tính. Khi hít vào, bào tử nấm và vi khuẩn Clostridium perfringens có thể gây viêm đường hô hấp, khó thở, ho, khò khè, đau miệng và họng.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng dùng dầu hít quá thường xuyên có thể gây hại mà người dùng không nhận ra. Một số thành phần trong dầu hít có thể làm khô niêm mạc mũi, gây viêm xoang, kích thích hệ thần kinh và dẫn đến tình trạng “lệ thuộc” nhẹ. Người dùng lâu ngày có thể bị thay đổi thói quen, luôn cần hít để cảm thấy tỉnh táo, làm mất tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày.

Sử dụng dầu hít quá nhiều có thể gây nên tình trạng phụ thuộc. Ảnh: Lemon8.

FDA cũng kêu gọi người dân thận trọng hơn khi lựa chọn và sử dụng các sản phẩm dầu hít. Người tiêu dùng nên mua hàng từ nguồn uy tín, đọc kỹ nhãn mác, số đăng ký và hạn dùng, đồng thời bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, tránh ẩm và không chạm tay vào phần thảo dược bên trong để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Đối với các loại dầu hít chứa thảo mộc khô, cơ quan này lưu ý rằng thời hạn sử dụng thường ngắn hơn so với loại dầu hoặc sáp, do đó cần kiểm tra kỹ trước khi dùng và ngừng sử dụng nếu thấy sản phẩm đổi màu hay thay mùi.

FDA khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Cơ quan này sẽ công bố công khai kết quả kiểm nghiệm trong trường hợp phát hiện sai phạm, đồng thời khuyến khích người dân thông báo các sản phẩm nghi ngờ không an toàn qua đường dây nóng 1556 để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Tổng giám đốc Cục Khoa học Y tế cho biết trong năm 2025, cơ quan này đã tiếp nhận 54 mẫu dầu hít thảo dược để kiểm nghiệm, phối hợp cùng Cục Quản lý Dược và Ma túy. Kết quả cho thấy 39 mẫu không đạt tiêu chuẩn, chủ yếu do tổng lượng vi sinh vật hiếu khí vượt ngưỡng cho phép.