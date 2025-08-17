Tiết lộ gây sốc vụ danh họa 87 tuổi bị vợ kém 50 tuổi lừa hàng tỷ NDT

Danh họa Phạm Tằng (Trung Quốc) bị vợ trẻ kém 50 tuổi đưa đi hơn một tháng, con gái Phạm Hiểu Huệ lên tiếng lo lắng cha mất liên lạc, tài sản khổng lồ thất tán.

Hứa Manh bị tố bán tranh, chiếm đoạt 2,8 tỷ USD của họa sĩ Phạm Tằng.

Tối 16/8, dư luận Trung Quốc chấn động trước thông tin danh họa, thư pháp gia nổi tiếng Phạm Tằng (Fan Zeng, 87 tuổi) mất liên lạc hơn một tháng qua. Trên Weibo vào tối cùng ngày, con gái ông, bà Phạm Hiểu Huệ (Fan Xiaohui), xác nhận cha mình đã bị vợ là Hứa Manh (Xu Meng, 37 tuổi) đưa đi từ ngày 13/7, kèm theo toàn bộ vật dụng sinh hoạt, đến nay không rõ tung tích.

Trong thông báo công khai, bà Hiểu Huệ cho biết nhiều ngày liên tiếp bà gọi điện cho cha nhưng số máy luôn tắt, liên lạc qua WeChat với Hứa Manh cũng không nhận được thông tin. Căn biệt thự Bích Thủy Trang Viên - nơi ở lâu năm của Phạm Tằng - hiện đã niêm phong, bên trong chỉ còn vài người giúp việc gắn bó lâu năm, còn toàn bộ nhân viên mới do Hứa Manh tuyển đã theo bà rời đi.

Đáng chú ý, bà Hiểu Huệ tiết lộ Hứa Manh đã nhiều lần cho người đóng gói, di chuyển lượng lớn tranh, thư pháp và cổ vật mà cha bà tích lũy suốt 50 năm. Những nhân viên chứng kiến việc này bị ép buộc tắt camera giám sát, thậm chí bị đe dọa “nếu tiết lộ sẽ bị báo cảnh sát bắt giữ”. Số hiện vật trên, theo một số nguồn tin, ước tính trị giá hơn 2 tỷ NDT (khoảng 280 triệu USD ).

Cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác của họa sĩ Phạm Tằng và streamer Hứa Manh từng gây xôn xao vào năm ngoái.

“Ngày 13/7, bà ấy đưa cha tôi đi cùng toàn bộ đồ dùng sinh hoạt. Đến nay đã hơn một tháng, có vẻ cha tôi sẽ không trở lại sống ở đây nữa. Tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe và an toàn của cha”, bà Hiểu Huệ chia sẻ.

Trước đó, năm 2024, ở tuổi 86, Phạm Tằng từng gây xôn xao khi tái hôn lần thứ tư với Hứa Manh - một nữ streamer nhỏ hơn ông 50 tuổi. Ông khi ấy còn công khai viết thư pháp ca ngợi vợ “chăm sóc vô cùng chu đáo, giúp bản thân hồi phục toàn diện”, và gọi đây là “giai thoại nghệ giới”. Cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác này từng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Hiện, thông tin về việc mất liên lạc và khối tài sản đồ sộ bị di chuyển khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn. Bà Phạm Hiểu Huệ khẳng định sẽ tìm mọi cách liên lạc với bạn bè, người quen của cha để xác định nơi ở, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm gặp lại và thấy ông bình an.