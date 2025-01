Tiết lộ mới về cái chết của MC thời tiết nổi tiếng Hàn Quốc

MC ở đài truyền hình Hàn Quốc MBC bị đồng nghiệp quấy rối, bắt nạt và đổ oan từ năm 2022. Cô qua đời vào tháng 9/2024 và để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Oh Yoanna tự sát vào tháng 9/2024, nguyên nhân cái chết vừa được gia đình công bố.

Đài MBC Hàn Quốc đang đối mặt với chỉ trích nặng nề sau khi tờ Maeil Shinmun tiết lộ cái chết của MC dự báo thời tiết Oh Yoanna là tự tử. Nguyên nhân được cho là cô bị đồng nghiệp bắt nạt suốt nhiều năm.

Trong thư tuyệt mệnh trên điện thoại, Oh Yoanna cho biết cô bị hai MC dự báo thời tiết khác ở MBC quấy rối từ tháng 3/2022. Yoanna làm việc ở đài với vai trò cộng tác viên tự do từ tháng 5/2021.

Oh Yoanna bị một đồng nghiệp vu oan, buộc cô phải chịu lỗi sai do người này gây ra trong khi người còn lại liên tục chê bai cô chia sẻ thông tin thời tiết sai lệch. Cả hai thường giữ cô lại văn phòng sau giờ làm để “dạy bảo”.

Khi Yoanna được mời tham gia chương trình You Quiz On The Block để chia sẻ về nghề dự báo thời tiết, hai người này tiếp tục mỉa mai và chế giễu cô. Maeil Shinmun tìm được nhiều tin nhắn và đoạn ghi âm cho thấy những lời lăng mạ về ngoại hình, kỹ năng từ hai đồng nghiệp này.

Yoanna làm việc ở đài MBC từ tháng 5/2021 và bắt đầu bị quấy rối, bắt nạt từ tháng 3/2022.

Các thông tin được công bố cũng cho thấy nữ MC đã cố tìm kiếm sự trợ giúp từ 4 đồng nghiệp khác nhưng bị phớt lờ. Đài MBC không mở bất kỳ cuộc điều tra nội bộ nào dù có nhiều bằng chứng rõ ràng.

Phản hồi về vụ việc, người phát ngôn của đài cho biết: “Chúng tôi chưa nắm rõ toàn bộ sự việc, nhưng sẽ chấn chỉnh mọi sai sót và chịu trách nhiệm trước những chỉ trích chính đáng”.

Tuy nhiên, lời cam kết này không thể xoa dịu dư luận, nhất là khi hai đồng nghiệp bị cáo buộc bắt nạt không xuất hiện ở tang lễ của Oh Yoanna.

Một dự báo viên từ đài khác thẳng thắn chia sẻ: “Văn hóa cấp bậc và bắt nạt tại nơi làm việc trong ngành này rất phổ biến. Nếu các đài không giải quyết triệt để, những bi kịch như thế này sẽ tiếp tục xảy ra”.