Tiêu chuẩn khí thải với ôtô nhắm đến nhóm xe nào?

Quy định mới có thể buộc ôtô phải đáp ứng đến chuẩn khí thải Euro 5 trong tương lai, nhắm đến giảm ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Ôtô và xe máy tham gia giao thông tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại cuộc họp về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất một lộ trình áp dụng chuẩn khí thải với ôtô khi tham gia giao thông.

Có thể phải đạt đến chuẩn Euro 5

Cụ thể, ôtô sản xuất trước năm 1999 sẽ phải tuân thủ chuẩn khí thải Mức 1 (tương đương Euro 1), còn nhóm xe sản xuất trong giai đoạn 1999-2016 sẽ phải tuân thủ chuẩn khí thải Mức 2 - tương đương Euro 2.

Kể từ đầu năm 2026, ôtô sản xuất trong giai đoạn 2017-2021 sẽ phải tuân thủ chuẩn khí thải Mức 3 (Euro 3) để đủ chuẩn tham gia giao thông. Riêng tại Hà Nội và TP.HCM, nhóm xe này sẽ phải tuân thủ chuẩn khí thải Mức 4 (Euro 4) từ ngày 1/1/2027.

Hạn chế xe xăng phát thải lớn có thể giúp giảm ô nhiễm không khí. Ảnh: AMB.

Lộ trình này cũng dự kiến bắt buộc ôtô sản xuất từ năm 2022 khi tham gia giao thông phải đạt chuẩn khí thải Mức 4 (Euro 4) từ 1/1/2026 và áp dụng Mức 5 (Euro 5) từ đầu năm 2032.

Riêng với nhóm xe sản xuất từ năm 2022 đăng ký ở Hà Nội và TP.HCM, thời điểm áp dụng chuẩn khí thải Mức 5 dự kiến bắt đầu ngay từ ngày 1/1/2028.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 1/1/2029, tất cả các ôtô tham gia giao thông ở Hà Nội và TP.HCM buộc phải đáp ứng chuẩn khí thải từ Mức 2 trở lên.

Lộ trình cũng dự kiến quy định những kiểu loại ôtô sản xuất, lắp ráp theo giấy chứng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã được cấp trước thời điểm 1/1/2022 cho đến thời điểm hết hiệu lực sẽ được áp dụng mức khí thải như ôtô sản xuất trong giai đoạn 2017-2021, tức chuẩn khí thải Euro 3/Mức 3.

Nhắm đến xe nào?

Nhìn chung, các quy định về tiêu chuẩn khí thải dự kiến áp dụng với ôtô khi tham gia giao thông từ đầu năm sau, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, chỉ tạo ra ảnh hưởng với một nhóm nhỏ.

Sở dĩ nhận định như vậy là bởi từ đầu năm 2017, toàn bộ ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới tại Việt Nam đều đã buộc phải đảm bảm tiêu chuẩn khí thải Euro 4 theo nội dung Quyết định 49/2011 của Thủ tướng.

Đến đầu năm 2022, Quyết định này đã buộc toàn bộ ôtô mới tại Việt Nam phải tuân thủ chuẩn khí thải Euro 5.

Isuzu mu-X trang bị động cơ diesel và đáp ứng chuẩn khí thải Euro 5. Ảnh: Phúc Hậu.

Như vậy, với nhóm xe sản xuất trong giai đoạn 2017-2021, việc đáp ứng ít nhất chuẩn khí thải Euro 3 từ đầu năm 2026 là hoàn toàn khả thi, bởi bản thân các mẫu xe sản xuất và bán tại Việt Nam trong giai đoạn này đều đã phải đạt chuẩn khí thải Euro 4.

Thậm chí với cả chuẩn khí thải Euro 5 dự kiến áp lên nhóm xe sản xuất từ năm 2022, gần như toàn bộ ôtô mới tại Việt Nam tính đến hiện tại đều đủ khả năng đáp ứng.

Lộ trình này vì vậy về cơ bản nhắm đến loại bỏ các mẫu xe hoặc quá cũ, hoặc phát thải lớn trong quá trình sử dụng và không đáp ứng chuẩn khí thải như quy định.

Ôtô quá cũ hoặc không đáp ứng chuẩn khí thải sẽ bị hạn chế lưu thông. Ảnh minh họa: NVCC.

Trong khi đó, nhóm ôtô du lịch sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu được kinh doanh tại Việt Nam từ năm 2017 về cơ bản đã đáp ứng tốt chuẩn khí thải Mức 4, đảm bảo khả năng sử dụng lâu dài, ít nhất đến trước năm 2028 hoặc khi có thông báo mới.

Cũng trong cuộc họp ở trên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn chỉ lưu ý thêm, rằng việc áp dụng chuẩn khí thải Mức 4 đối với nhóm xe sản xuất trong giai đoạn 2017–2021 tại Hà Nội và TP.HCM sẽ ảnh hưởng đến gần 16% tổng đội xe, chủ yếu là xe tải và xe đầu kéo phục vụ vận tải hàng hóa.

Phản ứng của thị trường

Thông tin về khả năng các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM áp dụng các quy định hạn chế phương tiện giao thông phát thải lớn đã râm ran xuất hiện từ tháng 5.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong giai đoạn sau đó, tức từ tháng 6 đến hết tháng 10, thị trường ôtô Việt Nam có lượng tiêu thụ nhìn chung khá ổn định.

Ở giai đoạn này, sức mua trên 30.000 xe/tháng trong các thành viên VAMA đã được ghi nhận tại 4 trên 5 kỳ báo cáo. Chỉ duy nhất tháng 8 chứng kiến doanh số giảm về 25.973 xe, tuy nhiên đây cũng chưa phải là "đáy" doanh số thị trường xe Việt tính từ đầu năm.

Thậm chí, dữ liệu mới nhất của VAMA cho thấy tháng 10 còn trở thành kỳ báo cáo xác lập đỉnh doanh số của thị trường ôtô Việt từ đầu năm. Ở tháng vừa rồi, người Việt đã mua đến 37.910 ôtô các loại, tăng 24% so với tháng liền trước.

Sức mua ôtô tại Việt Nam không ảnh hưởng lớn từ khi có thông tin hạn chế xe xăng Doanh số toàn thị trường xe Việt giai đoạn tháng 6-10 (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10

xe 31977 31739 25973 30688 37910

Nhìn chung, những quy định hạn chế phương tiện giao thông cũ, có lượng phát thải cao trên phạm vi toàn quốc hay triển khai sớm ở các đô thị lớn là giải pháp có thể giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Lộ trình triển khai, như đề cập phía trên, cũng không nhắm đến hoàn toàn loại bỏ xe xăng hoặc cấm bất kỳ nhóm phương tiện sử dụng động cơ đốt trong được sản xuất trong giai đoạn cụ thể nào.

Tính đến hiện tại, bên cạnh ôtô thuần điện - vốn được xem là loại phương tiện có mức phát thải bằng không trong quá trình sử dụng, hàng loạt xe xăng, dầu và nhiều mẫu xe hybrid khác vẫn là những lựa chọn khả dĩ, đáng cân nhắc cho khách hàng Việt.