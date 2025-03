Tiểu công chúa Campuchia ngày càng thăng hạng nhan sắc

Jenna Norodom sớm thu hút sự chú ý nhờ khả năng ca hát và vũ đạo. Các video tiểu công chúa nhảy cover các ca khúc Kpop đình đám như Next Level (aespa) hay Pretty Savage (BlackPink) đạt hàng triệu lượt xem. Bên cạnh đó, Công chúa Campuchia từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Tep Thida Pkol Meas, Golden Kingdom... Năm 2024, cô giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Campuchia - châu Á lần thứ hai nhờ màn trình diễn ấn tượng trong The Night Curse of Reatrei.