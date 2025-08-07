Tiêu hủy 325 kg thịt lợn bốc mùi, chuẩn bị bán cho người dân

Công an xã Tân Yên (Bắc Ninh) lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng 2 cơ sở kinh doanh, giết mổ động vật có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Toàn bộ 325 kg thịt lợn bốc mùi hôi thối đã được tiêu hủy ngay sau đó dưới sự giám sát của các lực lượng chức năng.

Trước đó, ngày 2/8, Công an xã Tân Yên (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp cùng các đơn vị chức năng của Ủy ban Nhân dân xã Tân Yên tiến hành kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh trên có hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Ảnh: Minh họa.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở giết mổ động vật của bà Nguyễn Thị Trường (sinh năm 1981, trú tại Tổ dân phố Chùa, xã Tân Yên). Tại đây, công an đã phát hiện 250 kg thịt lợn đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, được cất giữ ngay tại khu vực sân nhà.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác cũng đã kiểm tra cơ sở của bà Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1985, trú cùng Tổ dân phố Chùa, xã Tân Yên). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 con lợn đã mổ thịt, cạo lông và bỏ nội tạng nhưng vẫn bốc mùi hôi thối. Tổng khối lượng của 2 con lợn này là 75 kg.

Cả hai chủ cơ sở đều khai nhận toàn bộ số thịt lợn trên đều thu mua trôi nổi trên thị trường, không có bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Sau khi mua về, đem xử lý đóng gói thành các khối để bán lại cho người dân kiếm lời.