Lực lượng chức năng TP Hà Nội tiến hành tiêu hủy hơn 91.000 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, khép lại vụ việc kéo dài một năm qua.

Lực lượng chức năng TP Hà Nội tiêu hủy toàn bộ 91.036 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Hoạt động tiêu hủy được tiến hành công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và ngăn chặn nguy cơ tái lưu thông hàng giả, hàng kém chất lượng ra thị trường.

Trước đó, ngày 4/8/2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lại Vũ Thắng, chủ cơ sở kinh doanh vi phạm.

Lực lượng chức năng tiêu hủy lô mỹ phẩm vi phạm.

Theo quyết định, ông Thắng bị xử phạt tổng số tiền 352,5 triệu đồng, gồm tiền phạt và khoản thu lợi bất hợp pháp buộc nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, ông bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu 2 máy bắn date laser, 2 máy dập date, 1 máy cắt tem nhãn cùng các công cụ liên quan.

Hồ sơ xử lý này được hình thành sau quá trình điều tra kéo dài một năm. Theo đó, ngày 9/7/2024, Đội QLTT số 22 phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra cơ sở kinh doanh do ông Thắng làm chủ tại khu vực đối diện Trường THCS Đoàn Thị Điểm (đường Nguyễn Đình Tứ, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho cơ quan điều tra để làm rõ.

Với việc tiêu hủy hàng chục nghìn sản phẩm vi phạm, cơ quan chức năng khẳng định quyết tâm đấu tranh với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trái pháp luật, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và sự lành mạnh của thị trường.