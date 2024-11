'Tiểu xảo' tìm cách ở lại Việt Nam của người đàn ông ngoại quốc

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố các đối tượng trong vụ một người đàn ông nước ngoài tìm cách ở lại Việt Nam trái phép.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Công ty TNHH G - Huge (địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động bảo lãnh, quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài.

Quá trình điều tra xác định: Tháng 9/2011, Fu Dunmiao (sinh năm 1963, quốc tịch Trung Quốc, hiện tạm trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) sử dụng hộ chiếu nhập cảnh vào Việt Nam nhằm mục đích khảo sát thị trường để mua, bán máy cơ điện cầm tay.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng.

Tháng 3/2015, thông qua một số bạn bè người Trung Quốc và người Việt Nam, Fu Dunmiao biết được quy định muốn ở lại Việt Nam lâu dài phải có công ty ở Việt Nam làm hồ sơ bảo lãnh. Fu Dunmiao đã nhờ Đào Thị Giang (sinh năm 1994, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, là phiên dịch viên) cung cấp CMND để Fu Dunmiao thuê các đơn vị dịch vụ làm thủ tục thành lập Công ty TNHH cơ điện Zhipu nhằm mục đích sử dụng Công ty này, đứng tên của Giang làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động; thị thực và gia hạn tạm trú cho Fu Dunmiao.

Sau khi thành lập công ty, Đào Thị Giang không chỉ đạo điều hành các hoạt động của công ty, mà chỉ làm phiên dịch cho Fu Dunmiao và được trả lương 7 triệu đồng/tháng. Toàn bộ dấu tròn công ty, dấu chức danh Giám đốc Đào Thị Giang và hoạt động của công ty đều do Fu Dumiao trực tiếp quản lý, điều hành. Tháng 10/2015, Đào Thị Giang không làm phiên dịch cho Fu Dunmiao nữa và về sinh sống tại địa phương.

Từ năm 2016 đến năm 2022, Fu Dunmiao đã chỉ đạo một số người giả mạo chữ ký giám đốc Đào Thị Giang vào các tài liệu của Công ty TNHH cơ điện Zhipu (sau đổi tên thành công ty TNHH G-Huge) để Fu Dunmiao thuê đơn vị dịch vụ hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam cấp Giấy phép lao động, visa và gia hạn tạm trú cho Fu Dunmiao.

Hình ảnh vật chứng.

Tháng 12/2023, do giấy phép lao động và thời hạn tạm trú tại Việt Nam sắp hết, Fu Dunmiao thuê Trần Thị N. làm hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên gia hạn giấy phép lao động, thị thực và gia hạn tạm trú, đồng thời nhờ Nguyễn Thị Đ. (sinh năm 2003, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) giả mạo chữ ký của Đào Thị Giang trong các tài liệu của Công ty G-Huge.

Sau khi được cơ quan chức năng cấp gia hạn giấy phép lao động, thị thực và gia hạn tạm trú, Fu Dumiao đã sử dụng giấy tờ này để ở lại Việt Nam trái phép.

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Fu Dunmiao về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Đ. về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.