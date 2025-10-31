TikToker 'bẻ cong' 12 xương sườn để có eo con kiến

Để sở hữu vòng eo thon gọn mơ ước, Tiffany Wisconsin không ngần ngại trải qua ca thẩm mỹ mang tên Rib Sculpt Plus hay phương pháp "điêu khắc xương sườn".

Tiffany đã bay đến Beverly Hills (California, Mỹ) để thực hiện thủ thuật Rib Sculpt Plus - một phương pháp thẩm mỹ xâm lấn tối thiểu, không để lại sẹo, sử dụng sóng siêu âm để bẻ và định hình lại 12 xương sườn.

Ca phẫu thuật do bác sĩ Chaudhry, chuyên gia thẩm mỹ tại trung tâm Be That Beautiful, thực hiện, theo US Weekly.

"Tôi bay nửa vòng nước Mỹ chỉ để gặp ông ấy vì không ai ở Mỹ được đào tạo để làm điều này. Các bác sĩ khác chỉ xử lý tối đa 3 xương mỗi bên, còn ông ấy có thể làm cả 12. Phòng khám nằm ngay gần Rodeo Drive và tôi thấy hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra", Tiffany nói.

Tiffany cho biết cô phải mang nịt bụng liên tục trong 3 tháng để cố định khung xương.

"Trước đó, tôi đã tập luyện và ăn uống lành mạnh, nhưng vòng eo vẫn không nhỏ lại. Đây là cách duy nhất giúp tôi đạt được dáng mơ ước, và tôi thật sự hài lòng kết quả này", cô tiết lộ.

Tiffany Wisconsin cho biết cô vẫn muốn được phẫu thuật để có ngoại hình gợi cảm hơn.

Mô tả quy trình, Tiffany kể rằng cô được gây mê toàn thân trước khi bác sĩ tiến hành bẻ và định hình lại các xương sườn.

"Tất cả xương đều được bẻ, rồi ông ấy đẩy chúng vào vị trí mong muốn bằng một thiết bị giống kim tiêm. Trên lưng và ngực tôi chỉ có vài vết chích nhỏ", cô cho biết thêm.

Ngoài điêu khắc xương sườn, Tiffany còn hút mỡ ở hông, eo và lưng dưới. Sau phẫu thuật, cô phải mang thêm đai nén (faja) cùng nịt bụng suốt 3 tháng.

"Tôi thấy khá khó chịu nhưng không đau. Do không thể nằm nghiêng, tôi phải ngủ trên ghế tựa. Cảm giác như bị ép chặt, như cái bánh burrito vậy", cô chia sẻ.

Tiffany vốn không xa lạ với dao kéo. Cô từng nâng ngực nhiều lần, cắt mí, hút mỡ cằm và tay, thu nhỏ môi bé, làm săn âm đạo, nâng mông kiểu Brazil rồi thu nhỏ lại, hút mỡ bụng, tiêm Botox và filler.

Dù đã chi hơn 100.000 USD , Tiffany cho biết cô vẫn chưa có ý định dừng lại.

Hiện, nữ TikToker đang duy trì chế độ ăn lành mạnh và dự định quay lại tập pilates sau 3 tháng hồi phục.

"Tôi thấy mình mạnh mẽ, gợi cảm và là chính mình hơn bao giờ hết. Càng đầu tư cho bản thân, tôi càng nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Mọi thứ đều có cái giá riêng, và đây là nơi tôi thuộc về", Tiffany nói.