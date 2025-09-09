TikToker 'chủ tịch giả nghèo và cái kết' bất ngờ biến mất

Đức SVM gây bất ngờ khi khóa tài khoản TikTok có 1 triệu lượt theo dõi. Người này sở hữu "hệ sinh thái" kênh chuyên sản xuất video ngắn về chủ đề "chủ tịch giả nghèo".

Đức SVM là người đứng sau series “chủ tịch giả nghèo và cái kết” được cộng đồng mạng biết tới.

Gần đây, nhiều người dùng mạng xã hội phát hiện tài khoản TikTok 1 triệu lượt theo dõi của Đức SVM đã tạm ngừng hoạt động hoặc chuyển chế độ riêng tư. Đây là người đứng sau series “chủ tịch giả nghèo và cái kết” từng gây bão trên nhiều nền tảng.

Trước đó, kênh này chủ yếu đăng tải các video dạng hài ngắn với mô tuýp “chủ tịch giả nghèo”, “chủ tịch bị coi thường”... xoay quanh các tình huống chủ kênh đóng vai “chủ tịch”, diễn xuất với dàn diễn viên của nhóm SVM.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc khóa kênh từ Đức SVM hoặc đại diện nhóm SVM. Các kênh YouTube và Facebook của người này vẫn còn tồn tại một số video cũ, nhưng không có cập nhật mới trong thời gian gần đây.

Đức SVM tên thật là Hoàng Văn Đức, sinh năm 1992 tại Thanh Hóa. Anh từng là sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội. Với niềm đam mê làm phim và kể chuyện, Đức rẽ hướng sang lĩnh vực sản xuất nội dung số.

Đức SVM có thu nhập tốt nhờ làm nội dung trên mạng xã hội.

Đức SVM bắt đầu học hỏi, thử nghiệm các thể loại video ngắn từ khoảng năm 2015. Từ những sản phẩm nghiệp dư ban đầu, Đức dần định hình phong cách riêng và xây dựng “đế chế” SVM Entertainment - hệ sinh thái các kênh giải trí trên nhiều nền tảng mạng xã hội gồm SVM TV (2,4 triệu người đăng ký), SVM School (5,4 triệu người đăng ký) và một số nhánh vệ tinh như: SVM Pro, SVM Media...

Bản thân Đức cũng có kênh riêng Đức SVM 1 với gần 1,9 triệu người đăng ký. Trên Facebook, page chính thức của Đức có 1,7 triệu người theo dõi.

Series “chủ tịch giả nghèo và cái kết” là dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp sáng tạo nội dung của nam YouTuber. Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm cá nhân, loạt video này thường có công thức quen thuộc: một người đàn ông hoặc phụ nữ ăn mặc xuề xòa bị người khác coi thường, sau đó "lật mặt" với danh phận thực sự là chủ tịch, giám đốc hay người giàu có.

Dù nội dung đơn giản, đôi khi lặp lại, series này vẫn nhanh chóng được lan tỏa vì "đánh trúng tâm lý bị coi thường vì ngoại hình hay xuất thân của một số người".

Không chỉ diễn xuất, Đức SVM còn kiêm luôn phần viết kịch bản và quay phim. Thành công từ YouTube, TikTok đã mang lại cho Đức không chỉ danh tiếng mà còn cả thu nhập đáng kể. Trong một vài bài phỏng vấn, Đức từng chia sẻ việc mua xe hơi Mercedes-Benz C200 Exclusive trị giá hơn 1,7 tỷ đồng như một phần thưởng cho chính mình sau nhiều năm làm việc chăm chỉ.

Nam YouTuber kết hôn năm 2020, hiện đã có 2 con trai. Năm 2024, vợ chồng anh xây dựng tòa nhà bề thế ở Thanh Hóa.