TikToker David Ngo khác lạ sau thời gian mắc bệnh nặng

Sau một tháng kể từ khi đăng video nằm viện, TikToker người Mỹ gốc Việt David Ngo khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.

Rạng sáng 4/11, TikToker David Ngo đăng tải video mới trên kênh có hơn 4 triệu người theo dõi với tiêu đề: "I’m so thankful" (Tạm dịch: Tôi cảm thấy rất biết ơn).

Clip mở đầu bằng hình ảnh anh trong bệnh viện với gương mặt hốc hác, râu mọc dài, đeo ống thở, giống như trong đoạn video từng chia sẻ hồi đầu tháng 10. "I feel like I’m starting over from the beginning" (Tạm dịch: Tôi cảm thấy như mình đang bắt đầu lại từ đầu), anh viết.

Chỉ vài giây sau, hình ảnh David thay đổi hoàn toàn: thân hình săn chắc, khoe cơ bắp trong phòng tập gym, cùng dòng tâm sự: "I get to start over", (Tạm dịch: Tôi có cơ hội làm lại).

Sự chuyển biến nhanh chóng trong một tháng khiến nhiều người bất ngờ và tò mò về tình trạng sức khỏe của TikToker sinh năm 2003.

Trước đó, ngày 4/10, David cho biết anh đang trải qua "cơn đau tồi tệ nhất trong đời".

Hình ảnh David Ngo chia sẻ mới nhất sau một tháng thông báo mắc bệnh nặng.

"Tôi thậm chí không thể tự đi vệ sinh, không thể kéo quần lên. Trên ngực tôi phải đặt một ống dẫn. Da thì khô bong vì thuốc. Tôi chưa bao giờ phải qua đêm ở bệnh viện, và đã khóc khi bị tiêm hay lấy máu", anh nói trong video.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng và động viên: "Chúc anh sớm hồi phục", "Thật mừng khi thấy anh khỏe lại", "Bị viêm phổi mà nay đã tập gym trở lại, quá giỏi".

Khoảng 8h sáng cùng ngày, David tiếp tục đăng video mới xuất hiện cùng chị gái Jennifer Ngo, thực hiện thử thách ăn que "diêm độc" - một trò vui thường thấy trên kênh của anh.

David Ngo (sinh năm 2003) là TikToker người Mỹ gốc Việt, nổi tiếng từ năm 2024 nhờ chuỗi video "mỏ hỗn", trong đó anh hài hước phản ứng, tranh luận với các thành viên trong gia đình. Phong cách nói chuyện nửa Anh nửa Việt, cùng lối biểu cảm tưng tửng giúp anh nhanh chóng thu hút hàng triệu người theo dõi.

David vận hành song song hai kênh TikTok: một bằng tiếng Việt (David Ngo) và một bằng tiếng Anh (Davdlifts).

Tuy nhiên, nội dung của anh từng gây tranh cãi. Nhiều người xem cho rằng David mang lại tiếng cười và năng lượng tích cực, song không ít ý kiến phê phán cách anh dùng lời lẽ tục tĩu, hay lấy cha mẹ làm chủ đề châm biếm trong video.

Tháng 5 vừa qua, David cho biết anh thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tai (otoplasty) để cải thiện ngoại hình. Đến sinh nhật ngày 20/8, anh xuất hiện với vóc dáng gầy gò khiến người hâm mộ lo lắng, dù vẫn giữ tinh thần vui vẻ, thường xuyên quay clip ăn uống và tương tác cùng chị gái.