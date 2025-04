TikToker Dưỡng Dướng Dường vừa bị bắt tạm giam là ai?

Dưỡng Dướng Dường (tên thật Mai Văn Dưỡng, sinh năm 1986) là một TikToker nổi tiếng trong lĩnh vực phong thủy tại Việt Nam.

Ngày 10/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khỏi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Dưỡng (SN 1986, trú tại tổ dân phố Đồng Trường, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, chủ tài khoản TikTok Dưỡng Dướng Dường - @duongduongduong_xongnha) về tội: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trên mạng xã hội, Mai Văn Dưỡng được biết đến là hot TikToker "Dưỡng Dướng Dường Phong Thủy" với 700.000 lượt theo dõi. Trang Facebook "Dưỡng Dướng Dường phong thủy" cũng có hàng trăm nghìn lượt theo dõi thường xuyên chia sẻ các video, hình ảnh ông Mai Văn Dưỡng quảng cáo, giới thiệu các vật phẩm phong thủy, sản phẩm nụ trầm hương...

Mai Văn Dưỡng là TikToker có lượng người follow khá lớn. Ảnh: FBNV.

Để tăng tương tác, ngoài đăng tải các video về sản phẩm kinh doanh, hoạt động thiện nguyện, Mai Văn Dưỡng còn thường xuyên khoe tiền, kim cương, khoe có ngày bán được hàng nghìn đơn hàng; cùng với đó là không ít phát ngôn gây tranh cãi, liên quan tới nhiều người.

Mới nhất, nam Tiktoker gây chú ý khi đăng tải một video lên tài khoản của mình, thu hút gần một triệu lượt xem. Đáng chú ý, nội dung video có liên quan đến hoa hậu Thùy Tiên và sản phẩm viên kẹo rau Kera.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2024, hộ kinh doanh của Mai Văn Dưỡng (tại số 163 Hùng Vương, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) từng bị Đội Quản lý Thị trường số 11 kiểm tra và phát hiện đang bày bán 50 gói bột xông nhà và 10 hộp nụ trầm hương không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết là 10,75 triệu đồng. Dưỡng thừa nhận đã mua số hàng hóa này trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Kết quả, Dưỡng bị xử phạt hành chính 6 triệu đồng và toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị tịch thu để xử lý theo quy định.

Hồi tháng 8/2024, Tiktoker Dưỡng Dướng Dường cũng bị Công an huyện Bắc Trà My xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải 8 video trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống và xúc phạm uy tín, danh dự của nhiều cá nhân.