TikToker gặp rắc rối vì giống hệt Lưu Diệc Phi

Lâm Hiểu Đường gây sốt mạng xã hội vì ngoại hình được nhận xét giống diễn viên Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, phát ngôn của cô nhanh chóng gây tranh cãi.

Lâm Tiểu Đường (ảnh phải) có nét giống Lưu Diệc Phi. Ảnh: Weibo.

Lâm Hiểu Đường, ngôi sao mạng 22 tuổi đến từ Quảng Đông (Trung Quốc), đang là tâm điểm gây bùng nổ mạng xã hội khi có ngoại hình được nhận xét giống Lưu Diệc Phi - nữ diễn viên được mệnh danh "thần tiên tỷ tỷ" của màn ảnh Hoa ngữ, ET Today đưa tin.

Dù chỉ đăng 4 bài viết, trang cá nhân của Lâm thu hút hơn 250.000 lượt theo dõi. Với mái tóc đen dài, làn da trắng nõn và khuôn mặt thanh tú, biểu cảm thơ ngây, cô khiến nhiều người xem xao xuyến.

Tuy nhiên, hot girl họ Lâm tuyên bố không muốn bị gắn mác là "kẻ bắt chước". Nữ TikToker cho biết cô đã livestream trên nền tảng video ngắn được một năm, song không quảng bá rầm rộ. Cô nói rằng lượng người xem tăng lên nhờ nội dung hàng ngày thú vị.

Lâm Hiểu Đường thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi nhờ ngoại hình nổi bật. Ảnh: Douyin/Weibo.

Mỹ nhân 22 tuổi nhấn mạnh không hề vui khi được gọi là "tiểu Lưu Diệc Phi", hy vọng xây dựng được con đường riêng. "Vẻ ngoài của một người do gen quyết định, nhưng con người bạn trở thành là do chính bạn quyết định", Lâm bày tỏ.

Song lời tuyên bố của cô gái cũng nhanh chóng gây tranh cãi, đẩy cô vào rắc rối không ngờ tới.

Dân mạng nhận thấy tài khoản Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc) của cô lại có tên "Lưu Nhất Phi", với cách phát âm tương tự với Hoa Đán sinh năm 1987. Điều này khiến người xem cho rằng cô đang cố tình tạo mối liên hệ để nổi tiếng, trái ngược với phát ngôn của mình.

"Rõ ràng là đang tận dụng sự nổi tiếng", "Nói bạn trông giống Lưu Diệc Phi thì bạn khó chịu, nhưng lại đi đặt tên tài khoản có cách phát âm rất giống với Lưu Diệc Phi. Chẳng phải bạn đang cố tình hưởng ké sự nổi tiếng của cô ấy sao?", "Bảo không biết tại sao mình được chú ý mà lại đặt tài khoản là Lưu Nhất Phi, khó hiểu thật đấy", dân mạng bày tỏ.