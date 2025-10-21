TikToker 'Hà và Việt Nam' bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự

Đào Quang Hà, từng nổi tiếng với hành trình đạp xe từ Hà Nội đi TP.HCM xem diễu binh, vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Clip Đào Quang Hà kêu gọi hỗ trợ xe từ thiện gặp tai nạn.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (sinh năm 2001) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện, liên quan vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo điều tra ban đầu, Đào Quang Hà là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, tham gia kêu gọi ủng hộ và tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10.

Trên đường đi, một chiếc xe của đoàn thiện nguyện xảy ra va chạm giao thông với một người dân Thanh Hoá. Khi đó, dù không trực tiếp chứng kiến, Hà đăng tải video thông tin về vụ việc lên trang cá nhân, thu hút nhiều bình luận tranh cãi, thậm chí công kích nhắm vào người dân Thanh Hoá và chủ xe bị tai nạn.

Thời điểm đó, nhiều dân mạng bày tỏ sự cảm thông với đoàn thiện nguyện khi gặp tình huống không may, muốn ủng hộ tiền cho nhà xe của đoàn để khắc phục số tiền 100 triệu đã đền bù cho chủ xe Thanh Hoá. Đào Quang Hà đã công khai số tài khoản cá nhân để nhận tiền từ người ủng hộ.

Tuy nhiên, sau khi nhận được 83 triệu đồng, Hà chỉ chuyển cho chủ xe 43,148 triệu đồng, chiếm đoạt khoảng 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đào Quang Hà tại cơ quan công an.

Trước đó, Đào Quang Hà vốn là cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh tích cực. Người này có hơn 260.000 follow trên TikTok, thu hút 9,6 triệu view. Fanpage "Hà và Việt Nam" có 83.000 người theo dõi. Dịp 30/4, anh từng truyền cảm hứng với hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM xem diễu binh, diễu hành, được dân mạng ca ngợi là "khối trưởng khối chở loa".

Sau đó, vào dịp A80, Đào Quang Hà cũng tiếp tục chia sẻ nhiều hình ảnh ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Trong thời gian một số tỉnh phía Bắc trong đó có Thái Nguyên chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 11, Hà liên tục cập nhật hình ảnh cùng đoàn thiện nguyện Đắk Lắk thực hiện công tác cứu trợ.

Bởi vậy, thông tin Hà bị tạm giữ vì hành vi chiếm đoạt tiền ủng hộ khiến nhiều người theo dõi bất ngờ. Chiều 21/10, nhiều người đã tràn vào trang cá nhân và fanpage "Hà và Việt Nam" của anh để lại bình luận bức xúc.