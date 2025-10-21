TikToker 'Hà và Việt Nam' vừa bị tạm giữ hình sự là ai?

Từng được yêu mến với hình ảnh bạn trẻ truyền cảm hứng về tình yêu nước, làm thiện nguyện, Đào Quang Hà sụp đổ hình tượng khi bị điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền ủng hộ.

Đào Quang Hà nổi tiếng với hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM. Ảnh: Hà và Việt Nam/Facebook.



Ngày 21/10, thông tin Đào Quang Hà (sinh năm 2001, quê Hưng Yên) bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện trở thành tâm điểm quan tâm trên mạng xã hội.

Theo điều tra ban đầu của công an, Đào Quang Hà là thành viên đoàn từ thiện của tỉnh Đắk Lắk đến cứu trợ vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10. Trên đường đi, một chiếc xe tải của đoàn xảy ra va chạm với phương tiện của một người dân Thanh Hóa. Chủ xe trong đoàn thiện nguyện đã đồng ý bồi thường 100 triệu đồng cho tài xế Thanh Hóa, dựa trên bảng báo giá từ đại lý Honda ôtô Thanh Hóa.

Khi đó, thấy một số người ngỏ ý muốn ủng hộ tiền cho đoàn từ thiện khắc phục số tiền đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa, Đào Quang Hà đã công khai số tài khoản cá nhân để nhận tiền. Tuy nhiên, Hà chỉ chuyển 43,148 triệu đồng trong số hơn 83 triệu đồng nhận được cho chủ xe, giữ lại khoảng 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ "sốc" khi nghe tin Đào Quang Hà bị công an tạm giữ bởi anh vốn là người có hình tượng đẹp trên mạng xã hội.

Dịp diễu binh, diễu hành 30/4, Hà trở thành hiện tượng mạng, được ưu ái gọi là "khối trưởng khối chở loa" với hành trình đạp chiếc xe đạp cũ của ông ngoại từ Hà Nội vào TP.HCM. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hà nói chọn đạp xe xuyên Việt để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hào hùng của đất nước.

Đào Quang Hà từng là nhân vật được yêu mến trên mạng xã hội dịp 30/4. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ở mỗi nơi điểm dừng chân, Đào Quang Hà được khen khi chia sẻ sự quý mến, giúp đỡ nhiệt tình của người dân địa phương. Các video ghi lại cảnh anh được người lạ mời ăn cơm, uống nước, ăn đám giỗ hút hàng triệu lượt xem. Thậm chí nhiều người yêu mến còn theo dõi hành trình, đứng chờ sẵn tại nơi anh đi qua để tặng đồ ăn tiếp sức.

Đến dịp diễu binh, diễu hành 2/9, Đào Quang Hà cũng chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp về tình yêu nước, tự hào dân tộc của người dân. Kênh TikTok "Hà và Việt Nam" của anh hiện có hơn 260.000 người theo dõi, fanpage cùng tên trên Facebook cán mốc 83.000 follow.

Thời điểm một số tỉnh miền Trung và miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão số 11, Hà tiếp tục "ghi điểm" khi đồng hành cùng đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, chở nhu yếu phẩm kêu gọi được ra hỗ trợ. Những video anh bật khóc vì thương người dân vùng lũ, lội nước trao quà cứu trợ từng khiến nhiều người cảm động, khen ngợi.

Khi đứng ra nhận tiền ủng hộ của mạnh thường quân và chia sẻ video liên quan vụ việc khiến nhiều người công kích người dân Thanh Hóa, Đào Quang Hà cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Hà vẫn bình luận thách thức và khẳng định bản thân đủ nhận thức để biết đang làm gì và "đúng sai đã có pháp luật".

Từ chiều 21/10, fanpage "Hà và Việt Nam" liên tục nhận bão bình luận của dân mạng liên quan thông tin Hà bị tạm giữ hình sự. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi một gương mặt từng truyền cảm hứng nay vướng vào bê bối chiếm đoạt tiền từ thiện.