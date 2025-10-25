TikToker hứng 'gạch đá' vì bị nhầm là người yêu cũ chồng Hoa hậu Đỗ Hà

Bị hiểu lầm là bạn gái cũ của thiếu gia Nguyễn Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà, TikToker Kiều Trang phải lên tiếng đính chính giữa làn sóng bình luận tiêu cực.

Nữ TikToker bị "tấn công" vì nhiều cư dân mạng nhận nhầm cô là bạn gái cũ của thiếu gia Nguyễn Viết Vương. Ảnh: @_callmektrang_/TikTok.

Ngày 23/10, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một tài khoản tên K.T. tự nhận từng là người yêu cũ của thiếu gia Nguyễn Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Trong bài viết, K.T. ẩn ý: "Giờ mới biết Hoa hậu vẫn soi người yêu cũ của chồng như người bình thường", kèm ảnh chụp màn hình cho thấy tài khoản TikTok có tick xanh mang tên Đỗ Thị Hà có hành động thêm ảnh của cô vào mục Yêu thích.

Ngay sau đó, một bức ảnh khác được lan truyền, ghi lại khoảnh khắc thiếu gia Viết Vương ngồi cạnh một cô gái được cho là K.T. cùng dòng chú thích: "Cảm ơn anh". Những hình ảnh này khiến cộng đồng mạng dậy sóng, đồng thời ráo riết truy tìm danh tính "người yêu cũ" được nhắc đến.

Một tài khoản TikTok có tên Kiều Trang (sở hữu hơn 8.600 người theo dõi) bất ngờ bị kéo vào cuộc. Nhiều người cho rằng cô chính là K.T., liên tục để lại bình luận tiêu cực dưới các video, khiến lượt xem của Kiều Trang tăng vọt.

Không ít trang mạng còn tự ý lấy video, hình ảnh của cô để cắt ghép, thêu dệt câu chuyện, khiến Kiều Trang trở thành nạn nhân của làn sóng chỉ trích.

Tài khoản K.T. đăng ảnh tự nhận mình là người yêu cũ của thiếu gia Viết Vương.

Trước tình huống bị hiểu lầm, hôm 24/10, Kiều Trang đã đăng bài đính chính. Cô khẳng định mình hoàn toàn không liên quan: "Ngày hôm qua sau nửa ngày mình không vào TikTok cá nhân, khi đăng nhập lại mình nhận phải rất nhiều comment tiêu cực. Sau khi hóng được, mình biết các bồ nhầm mình với bạn nữ tên K.T. tự nhận mình là người yêu cũ chồng Hoa hậu Đỗ Hà".

Cô kể thêm vì nghĩ sự việc sớm lắng xuống nên còn tranh thủ đăng hình sản phẩm mình kinh doanh. Nhưng càng về sau, các bình luận miệt thị ngoại hình và nhân cách lại xuất hiện ngày càng nhiều.

"Một số trang còn lấy ảnh của mình ghép vào bài viết để câu tương tác. Đây là hành vi bịa đặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự. Nếu các bài viết sai sự thật không được gỡ bỏ, mình có quyền khởi kiện", Kiều Trang viết.

Video của Kiều Trang nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều người để lại bình luận bênh vực như: "Nhầm người rồi, đừng bình luận tội bạn ấy" hay "Đúng kiểu ở hiền gặp phiền". Dù vậy, nữ TikToker vẫn tiếp tục đăng video mới và vẫn còn một số tài khoản vào công kích cô dưới phần bình luận.

Hiện tại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vụ việc.

Những ngày qua, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương trở thành tâm điểm chú ý. Trong suốt thời gian hẹn hò, cả hai giữ kín đời tư, hiếm khi chia sẻ hình ảnh chung trước công chúng.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng lọt Top 13 Miss World 2021, hiện hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh. Chồng cô, Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994), hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.