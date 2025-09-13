TikToker nhiều follower nhất thế giới gây sốt ở Trung Quốc

Khaby Lame, ngôi sao TikTok có hơn 161 triệu fan, gây chú ý trong lần đầu đến đất nước tỷ dân, thu hút lượng lớn người theo dõi.

Khaby Lame là TikToker nổi tiếng, nhiều follow nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Khaby Lame - ngôi sao TikTok người Senegal gốc Italy - hiện là chủ tài khoản có nhiều người theo dõi nhất với 161,4 triệu lượt theo dõi. Anh nổi tiếng nhờ các video "không lời" châm biếm những mẹo vặt rườm rà.

Forbes ước tính khối tài sản của Lame vào khoảng 20 triệu USD , theo SCMP. Tại Trung Quốc, hình ảnh, video của anh trở thành meme, sticker lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Từ ngày 9/9, TikToker nhiều follow nhất thế giới có chuyến đi đầu tiên tới Trung Quốc, nhanh chóng gây chú ý. Khi đến thành phố Bắc Kinh, chàng trai 25 tuổi diện long bào tại Cố Cung, chụp ảnh bên bức tường đỏ trong bộ trang phục Trung Sơn.

Ngày 10/9, Lame tới Thiên Tân - thành phố lân cận Bắc Kinh. Tại đây, anh thử các "đặc sản" địa phương như kuai ban (nhạc cụ gõ của nghệ nhân kể chuyện), làm bánh crepe Thiên Tân và đội tóc giả kiểu "dì Thiên Tân" - mái tóc uốn phồng đặc trưng.

Khaby Lame gây chú ý khi đến nhiều thành phố ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Tiếp đó, hôm 11/9, Lame đến Nam Kinh (tỉnh Giang Tô), tham gia đá bóng cùng một đội địa phương và ghé thăm vườn thú Hồng Sơn.

Trong chuyến đi, Lame liên tục có những biểu cảm hài hước, khiến fan đùa rằng có thể làm thêm cả bộ sticker mới.

Một người bình luận: "Tôi không ngờ ‘Anh trai không lời’ lại biết nói". Người khác viết: "Cảm ơn đã làm phong phú thêm bộ sưu tập sticker của tôi".

Tài khoản "Speechless Brother Khaby Lame" trên mạng xã hội Trung Quốc đã có hơn 3 triệu người theo dõi. Trong những ngày tới, anh dự kiến đến Trùng Khánh và Quảng Châu.

Chuyến đi của Lame được Global Times và China News Service liên tục đưa tin. Hồi tháng 3, YouTuber Mỹ Darren "IShowSpeed" cũng có chuyến đi hai tuần tại Trung Quốc, từng gây "bão" trên mạng xã hội nước này.