TikToker Phạm Thoại xuất hiện sau khi bị công an xử phạt

Phạm Thoại đã cập nhật bài viết trên Facebook và đăng video lên TikTok trở lại sau hơn một tháng kể từ vụ ồn ào "đại sứ nông sản".

Mới đây, Phạm Thoại bất ngờ đăng clip mới trên kênh TikTok có 5,8 triệu follow sau thời gian dài ở ẩn. Nam TikToker chia sẻ clip đoàn diễu binh trên đường phố Hà Nội cùng dòng cảm xúc "Việt Nam tôi yêu".

Ngày 2/9, dân mạng phát hiện anh đã âm thầm trở lại trang Facebook cá nhân có tích xanh, thay avarta là ảnh lá cờ đỏ sao vàng và đăng loạt ảnh về diễu binh. Tuy nhiên, dưới phần bình luận công khai, dân mạng bày tỏ phẫn nộ, cho rằng anh đang cố gắng "tẩy trắng".

Đây là những động thái mới nhất của Phạm Thoại kể từ sau vụ bị tố đưa thông tin sai sự thật khi tự xưng là "đại sứ" chương trình Top nông sản - Nông sản về phố "VIETNAM OCOPEX 2025" vào cuối tháng 7.

Trước đó, vào ngày lễ Quốc khánh 2/9, nhiều dân mạng chia sẻ khoảnh khắc bắt gặp Phạm Thoại lặng lẽ đi xem diễu binh. Khác với những lần xuất hiện nơi công cộng với ê-kíp hùng hậu, lần này anh chàng sinh năm 1996 một mình xếp hàng cùng đám đông, cổ vũ khi các khối diễu binh đi qua.

Từ cuối năm ngoái, Phạm Thoại dính vào lùm xùm kêu gọi 16 tỷ đồng ủng hộ cho bé Bắp chữa ung thư. Trong khi chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp) chưa làm rõ được việc sử dụng nguồn tiền của mạnh thường quân, Phạm Thoại cũng không tránh được liên quan và bị kêu gọi tẩy chay.

Từ "ông hoàng chốt đơn", Phạm Thoại đã phải ngừng livestream bán hàng từ tháng 3 đến nay. Cuối tháng 7, anh tuyên bố trở lại trong buổi mega livestream bán nông sản. Tuy nhiên chỉ sau đó một ngày, hôm 31/7, Phạm Thoại gây khó hiểu khi bất ngờ khóa trang Facebook cá nhân mà không có thông báo.

Cùng ngày, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đưa thông báo khẳng định không bổ nhiệm bất kỳ cá nhân nào làm đại sứ Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (VIETNAM OCOPEX 2025).

Ngày 5/8, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Thoại (TikToker Phạm Thoại, 29 tuổi).

Phạm Thoại bị xử phạt về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Phạm Thoại (tên thật Phạm Văn Thoại) là TikToker nổi tiếng mạng xã hội, được biết đến qua những lần "chốt đơn" doanh số cực lớn trong các livestream. Tuy nhiên, anh cũng liên tục bị chỉ trích vì ồn ào, chửi bới người xem, không ngại tạo các "content bẩn" để tạo sự chú ý.

Đầu tháng 6, anh bị réo tên trong vụ hàng loạt TikToker quảng cáo sản phẩm yến chưng giá rẻ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, anh chưa từng lên tiếng giải thích về vụ việc này.