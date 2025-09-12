TikToker Tina Thảo Thi bị gãy đốt xương sống

Trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây, Tina Thảo Thi được chẩn đoán gãy đốt xương sống cuối cùng. Trước đó, anh cũng chia sẻ về căn bệnh hiếm gặp mình mắc phải.

Ngày 12/9, TikToker Tina Thảo Thi chia sẻ về tình trạng sức khỏe trên trang Facebook 2,4 triệu người theo dõi: "Năm số 9 năm của sự thanh lọc, bã lọc luôn 1 đốt xương sống của tui, gãy nha".

Thông tin này khiến nhiều người theo dõi anh lo lắng, bình luận hỏi thăm. Tuy nhiên, nam TikToker nhanh chóng trấn an rằng tình trạng không quá nghiêm trọng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Tina Thảo Thi cho biết nam TikToker và ê-kíp đặt lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ vào cùng ngày. Kết quả cho thấy Tina Thảo Thi bị gãy đốt xương sống cuối cùng, là di chứng của một tai nạn hồi nhỏ khi bị ngã.

"Thời gian qua, thi thoảng Tina cảm thấy đau, ê nhẹ nên chưa phát hiện ra. May mắn là tình trạng của Tina chỉ cần chú ý không đứng, ngồi quá lâu và tập một số bài vận động hỗ trợ thì sẽ không có gì nghiêm trọng", đại diện nam TikToker nói.

Trước đó vào cuối tháng 8, Tina Thảo Thi từng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi đăng tải hình ảnh chân phải với nhiều vết sẹo chằng chịt, da thâm sạm. Đây cũng là lần hiếm hoi anh công khai chia sẻ về vấn đề sức khỏe vốn khiến bản thân tự ti bấy lâu.

Theo đó, nam TikToker mắc viêm mao mạch hoại tử. Đây là biến chứng của viêm mao mạch dị ứng, một dạng bệnh tự miễn dịch, gây ra viêm nhiễm trong các mao mạch máu. Hiện bệnh chưa có phương pháp điều trị triệt để.

Trong bài viết, Tina Thảo Thi trải lòng: "Hôm nay tui sẽ không ngại ngùng hay xấu hổ khi nói về bà (đôi chân - PV) nữa. Tui học cách đối diện để tụi mình cùng nhau tốt lên. Cảm ơn bà đã đồng hành với tui qua nhiều chặng đường, giúp tui có cơ hội mới, nhưng cũng là người chặn tui lại vì sức khỏe không cho phép".

Nam Tiktoker cũng hy vọng đôi chân của mình sớm hồi phục để "ngắm nhìn thành quả mà cả hai đã nỗ lực". Khi đó, anh nhận nhiều bình luận khen ngợi, cổ vũ vì đối diện với vấn đề sức khỏe một cách tích cực.

Tina Thảo Thi (tên thật Nguyễn Tiến Thịnh, sinh năm 1998) là TikToker nổi tiếng với 4,7 triệu người theo dõi. Anh nổi lên với series "review ngôi sao" cùng nhiều video giao lưu các nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, BB Trần... Thời gian qua, anh thực hiện nhiều video giúp đỡ người già gặp khó khăn.

Cuối tháng 7, anh bất ngờ vướng ồn ào khi tên xuất hiện trong “blacklist” của một số cá nhân, đơn vị truyền thông. Sau đó, anh chính thức đưa ra lời xin lỗi, thể hiện thái độ cầu thị.