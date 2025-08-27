TikToker Tina Thảo Thi chia sẻ về bệnh tật

Tina Thảo Thi lần đầu trải lòng về căn bệnh viêm mao mạch hoại tử khiến đôi chân chằng chịt những vết xù xì, từng làm anh thấy tự ti.

TikToker Tina Thảo Thi là một trong những nhà sáng tạo nội dung được khán giả yêu thích. Ảnh: Tina Thảo Thi/Facebook.

Tối 26/8, trên Facebook 2,4 triệu người theo dõi, TikToker Tina Thảo Thi bất ngờ đăng tải hình ảnh chân phải với nhiều vết sẹo chằng chịt, da thâm sạm. Đây là lần hiếm hoi anh công khai chia sẻ về vấn đề sức khỏe vốn khiến bản thân tự ti bấy lâu.

Trong bài viết, Tina Thảo Thi trải lòng: "Hôm nay tui sẽ không ngại ngùng hay xấu hổ khi nói về bà (đôi chân - PV) nữa. Tui học cách đối diện để tụi mình cùng nhau tốt lên. Cảm ơn bà đã đồng hành với tui qua nhiều chặng đường, giúp tui có cơ hội mới, nhưng cũng là người chặn tui lại vì sức khỏe không cho phép".

Nam Tiktoker cũng hy vọng đôi chân của mình sớm hồi phục để "ngắm nhìn thành quả mà cả hai đã nỗ lực".

Những dòng tâm sự của Tina Thảo Thi nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt tương tác. Ở phần bình luận, nhiều người gửi lời động viên đến anh. Đáp lại, nam TikToker nhắn nhủ đến người hâm mộ: "Hãy luôn yêu thương bản thân mình vì mình xứng đáng được yêu thương nhé".

Căn bệnh Tina Thảo Thi mắc phải là viêm mao mạch hoại tử. Đây là biến chứng của viêm mao mạch dị ứng, một dạng bệnh tự miễn dịch, gây ra viêm nhiễm trong các mao mạch máu. Hiện bệnh chưa có phương pháp điều trị triệt để.

Tina Thảo Thi cũng bày tỏ sự bất ngờ khi được mọi người quan tâm đến câu chuyện của mình. Nam TikToker quyết định đối diện với sự tích cực.

Tina Thảo Thi (tên thật Nguyễn Tiến Thịnh, sinh năm 1998) được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung triệu view, nổi bật với series “review ngôi sao” cùng nhiều video giao lưu với nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, BB Trần...

Một tháng trước, nam TikToker bất ngờ vướng ồn ào khi tên xuất hiện trong “blacklist” của một số cá nhân, đơn vị truyền thông.

Ngày 25/7, nam TikToker đã chính thức gửi lời xin lỗi: "Em nghĩ ai cũng có thiếu sót, và em cũng vậy. Mong những anh chị chưa có trải nghiệm tốt khi làm việc cùng em sẽ cho em cơ hội sửa sai. Thay mặt cho toàn đội ngũ, em xin chân thành gửi lời xin lỗi".