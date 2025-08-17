TikToker tố mẹ Bắp ăn chặn từ thiện khiếu nại quyết định của công an

Cho rằng vụ việc liên quan chị Lê Thị Thu Hòa cần làm rõ thêm một số chi tiết, ông Nguyễn Quốc Huy đã gửi đơn khiếu nại về quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Quốc Huy quyết đi đến cùng vụ kêu gọi từ thiện của mẹ Bắp. Ảnh: Đức An.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Quốc Huy (49 tuổi, TP.HCM) cho biết đã có đơn gửi Bộ Công an, Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Khánh Hòa và một số cơ quan liên quan, để khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự của công an tỉnh này, liên quan vụ việc kêu gọi từ thiện của chị Lê Thị Thu Hòa (sinh năm 1997, mẹ bé Bắp).

Ông Huy cho biết bản thân chấp nhận quyết định của cơ quan điều tra, song cảm thấy chưa thỏa đáng nên quyết định khiếu nại.

Cụ thể, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh, từ ngày 2/11/2024, chị Hòa kêu gọi tiền ủng hộ để chữa trị bệnh ung thư cho con trai trên mạng xã hội. Sau đó 2 ngày, TikToker Phạm Thoại hỗ trợ kêu gọi và tổng số tiền chị được mạnh thường quân giúp đỡ là 20,4 tỷ đồng .

"Tuy nhiên theo tôi biết, bà Hòa đã kêu gọi từ thiện từ 1 năm trước đó, thậm chí người thân của bà Hòa cũng kêu gọi bằng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Cần làm rõ cả số tiền bà Hòa nhận được trong thời gian này, không chỉ từ ngày 2/11/2024", ông Huy nói.

Ông cũng đặt câu hỏi về việc chị Hòa đã sử dụng số tiền 20,4 tỷ đồng để đóng viện phí cụ thể như thế nào, có đúng quy định pháp luật không. Bên cạnh đó, bé Bắp đang điều trị tại Singapore thì qua đời, vậy số tiền ủng hộ còn dư hay không.

"Tôi sẽ theo đuổi đến cùng vụ việc này, tới khi nào tất cả thông tin liên quan được làm rõ", ông khẳng định.

Trước đó, ông Huy cũng là người nộp đơn trình báo và đề nghị khởi tố nếu có dấu hiệu tội phạm đối với chị Lê Thị Thu Hòa. Ông từng 2 lần về tìm hiểu thực tế ở thôn Nho Lâm (xã Phước Nam), quê của chị Hòa và livestream các cuộc trò chuyện với một số người dân địa phương.

Chị Lê Thị Thu Hòa trong buổi làm việc với cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa sáng 24/7. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 24/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành làm việc với ông Huy và chị Hòa để thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm. Theo đó, trong quá trình điều trị bệnh cho con, chị Hòa đã sử dụng hơn 20,4 tỷ đồng để chi trả viện phí và chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con ở Singapore từ ngày 4/11/2024 đến ngày 16/4/2025.

Cơ quan điều tra xác minh việc bé Bắp bị bệnh ung thư máu, cần tiền đưa sang Singapore chữa trị là sự thật. Sau khi được ủng hộ, chị Hòa đã sử dụng số tiền này trên chi trả viện phí và các chi phí trong quá trình điều trị cho con. Do đó, hành vi của chị Hòa không cấu thành tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Sau khi được "minh oan", chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hòa cho biết cảm thấy phần nào nhẹ lòng khi cuối cùng đã có thể cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Chị cũng cho hay 4 ngày sau khi bé Bắp qua đời, bản thân đã đến cơ quan chức năng để phối hợp làm rõ vụ việc, cung cấp đủ giấy tờ cần thiết “để minh oan cho bản thân, lấy lại danh dự cho TikToker Phạm Thoại và đặc biệt là để Bắp yên nghỉ”.

Về phía Phạm Thoại, sau khi công an công bố kết quả điều tra vụ kêu gọi từ thiện, nam TikToker gửi lời xin lỗi những người bị cuốn vào vụ việc và mong khép lại ồn ào.