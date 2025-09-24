TikToker Trí Thịt Bòa trở lại sau cú ngã gãy chân vì pickleball?

Sau 4 tháng chấn thương vì chơi pickleball, Trí Thịt Bòa chia sẻ hình ảnh ra sân gây tò mò, song anh cho biết chưa thể chơi lại bộ môn này.

TikToker Trí Thịt Bòa ra sân pickleball nhưng chưa thể chơi lại môn này.

Ngày 23/9, TikToker Trí Thịt Bòa chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh diện đồ thể thao, cầm vợt, chụp ảnh ở sân pickleball cùng bạn thân.



"I'm back on the court" (tạm dịch: Tôi đã trở lại sân), anh chú thích bức hình trên mục story Instagram. Hình ảnh khiến nhiều người tưởng rằng nam TikToker đã quay lại chơi bộ môn này.

Tuy nhiên ở bức hình sau, anh nhanh chóng đính chính: "Jokes, i retired" (tạm dịch: Đùa thôi, tôi nghỉ rồi) đồng thời cho biết bản thân nhận làm mẫu chụp pickleball cho các nhãn hàng.

1 tháng sau cú ngã trong khi chơi pickleball, Trí Thịt Bòa vẫn phải dùng nạng di chuyển.

Trí Thịt Bòa là một trong những TikToker nổi tiếng dành sự yêu thích cho pickleball thời gian qua. Thậm chí anh tự nhận bản thân "nghiện" bộ môn này.

Vào cuối tháng 5, anh gặp chấn thương trong một buổi chơi suốt 4 tiếng, bị trượt ngã và trật khớp chày-sên ra sau, đồng thời gãy 1/3 xa xương mác.

"Lúc đó, Trí biết là gãy xương rồi nhưng vì bực quá nên không thấy đau. 10 phút sau, Trí nằm trên bệnh viện cấp cứu và sau đó bác sĩ đã nắn lại. 12 tiếng sau, bác sĩ đã phẫu thuật cho Trí", anh kể.

Chấn thương nặng khiến nam TikToker phải mất khoảng 6 tháng mới có thể chơi thể thao trở lại. Trong đó, 3 tháng đầu sau phẫu thuật, anh tiến hành tập vật lý trị liệu, tập phục hồi mắt cá chân và bài thân trên nhẹ nhàng để duy trì thể lực.

Trên trang cá nhân, anh từng cập nhật rằng sau 8 tuần làm phẫu thuật, anh mới có đủ sức cổ chân để tập gym trở lại, song cũng chỉ tập được phần thân trên.

Kể từ khi bị thương, Trí Thịt Bòa cũng ít cập nhật hình ảnh vận động như trước. Anh chủ yếu quay video review đồ ăn hay clip giải trí cùng vợ.

Trí Thịt Bòa (tên thật là Trí Phan, sinh năm 1997) là TikToker nổi tiếng với hơn 2,1 triệu lượt theo dõi. Anh được biết đến nhờ các video nấu ăn, tập gym khi còn sinh sống tại Mỹ. Việc hay nói lái "thịt bò" thành "thịt bòa" trong các video nấu ăn dần khiến anh gắn với biệt danh này.

Sau thời gian sinh sống tại Mỹ, nam TikToker về Việt Nam sinh sống và hiện sống tại TP.HCM. Cuối năm 2024, anh gây chú ý khi kết hôn với rich kid Hà My. Hiện, cả hai là một trong những cặp influencer nổi tiếng trên mạng xã hội, thường xuyên được mời hợp tác, quảng cáo cho các nhãn hàng.