TikToker triệu fan bật khóc vì cuộc sống khó khăn ở Nhật Bản

Tối 23/10, TikToker Thụy Lê (sinh năm 2000) khiến người theo dõi lo lắng khi đăng lên kênh có 2,6 triệu follow video bật khóc trong phòng trọ ở Nhật Bản.

TikToker bật khóc vì cuộc sống khó khăn khi du học Nhật Bản Sau một năm du học Nhật, TikToker Thụy Lê bật khóc vì những khó khăn đã trải qua.

"Mọi thứ hư hết rồi, đèn không sáng. Tại sao làm người lớn khó vậy? Đâu có nói với tôi là làm người lớn lại khó vậy đâu. Sao sống một mình khổ quá vậy?", Thụy Lê vừa khóc nức nở, vừa nói bằng tiếng Anh.

Video nhanh chóng thu hút 1,7 triệu lượt xem cùng hơn 2.000 bình luận. Đa số người theo dõi dành lời hỏi han, động viên tinh thần của cô nàng 25 tuổi. Nhiều người thông cảm cho những khó khăn cô có thể đối diện khi du học một mình.

"Thật ra cái đèn không sáng không phải vấn đề, vấn đề có thể là cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều mà không nói được ra. Chiếc đèn hỏng chỉ là giọt nước tràn ly", "Thấy chị khóc mà thương quá, cố lên nhé chị", "Đúng là làm người lớn thật khó. Những chịu đựng tích tụ lâu dần, đến khi chỉ cần ướt vì vài giọt mưa hay làm đổ ly nước thôi cũng đủ khiến người ta vỡ vụn cảm xúc", những người theo dõi để lại bình luận.

Thụy Lê chia sẻ nhiều hình ảnh về cuộc sống ở Nhật.

Cách đây tròn một năm, Lê Thụy thông báo "chính thức trở thành du học sinh Nhật Bản". "Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã yêu thương và ủng hộ một đứa tẻn tẻn và lười biếng như mình. Trong tương lai, mình sẽ chăm chỉ học tập, đều đặn làm content để không phụ lòng những người yêu thương mình", cô viết trên trang cá nhân vào ngày 4/10 năm ngoái.

Cô chia sẻ chọn học tiếng với lộ trình 1,5 năm. Trong suốt thời gian du học, cô đều đặn làm nội dung về cuộc sống ở Nhật, ghi lại những trải nghiệm và khó khăn khi đến một đất nước xa lạ. Những clip nổi bật của cô là đạp xe về nhà sau 3 tiếng làm thêm, dạo phố hay đi uống trà sữa một mình...

Những fan theo dõi hành trình của Lê Thụy từ lâu đoán rằng cuộc sống của một du học sinh không dễ dàng, khiến cô tích tụ những nỗi buồn theo thời gian.

Lê Thụy bất ngờ nổi lên thành hiện tượng mạng xã hội vào năm 2021 chỉ với câu nói "Uống coconut không?". Nội dung hài hước, tinh thần lạc quan trong các clip đá khiến cô thu hút hàng triệu follow sau thời gian ngắn.

Trong các clip của mình, cô nàng sinh năm 2000 cũng tiết lộ từng học đại học 1 năm nhưng bỏ dở vì thấy không phù hợp với con đường này. Cô quyết định chuyển sang bán quần áo online và khá thành công.

Dần dần, với độ nổi tiếng, Lê Thụy trở thành influencer được nhiều nhãn hàng mời hợp tác và tham gia không ít sự kiện liên quan đến giới trẻ. Con đường tỏa sáng của cô cũng truyền cảm hứng cho nhiều người.