TikToker triệu view qua đời ở tuổi 20, hé lộ nguyên nhân gây sốc

Chase Filandro - influencer và ca sĩ trẻ người Mỹ được biết đến rộng rãi trên nền tảng TikTok với nội dung hài hước - đã qua đời. Gia đình xác nhận nguyên nhân là tự sát.

TikToker Chase Filandro qua đời ở tuổi 20.

Thông tin được chị gái của Filandro, Francesca Ford, chia sẻ trên Instagram hôm 6/8 (giờ địa phương): “Gia đình chúng tôi vô cùng đau xót và bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người con yêu quý, Chase. Em đã tự đưa ra quyết định rời khỏi thế gian. Ánh sáng của em sẽ mãi hiện diện trong trái tim những người từng được em chạm đến”.

Chase Filandro sinh sống và làm việc tại New York, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi nhờ các video hài ngắn và đánh giá sách trên TikTok. Ngoài ra, anh còn là thành viên của ban nhạc indie rock Just Add Water hoạt động từ năm 2022, thường xuyên biểu diễn tại khu vực Long Island. Màn trình diễn cuối cùng của anh cùng ban nhạc diễn ra vào mùa hè năm ngoái, sau một năm tạm ngừng hoạt động.

Gia đình mô tả Filandro là người có sức sáng tạo phong phú và đa tài: “Chase là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, giáo viên, họa sĩ, nhà thơ. Em sở hữu năng lượng sống mãnh liệt và luôn lan tỏa sự tích cực đến tất cả mọi người, cả ngoài đời lẫn trên mạng”.

Sự ra đi của Chase gây sốc cho nhiều người, nhất là khi anh luôn nổi tiếng với nụ cười tươi, hình ảnh hài hước, vui vẻ trên mạng. Trang cá nhân thu hút gần 3 triệu lượt xem của anh giờ đây tràn ngập các bình luận thương tiếc, tiễn biệt.

Chase Filandro nổi tiếng bằng các clip hài hước trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của gia đình, Chase rất yêu thiên nhiên và thường dành thời gian đi du lịch, khám phá các công viên quốc gia tại Mỹ. Gia đình đang lên kế hoạch xây dựng hai đài tưởng niệm tại hai công viên quốc gia nơi anh từng đặt chân đến. Đồng thời, một đài tưởng niệm khác cũng sẽ được dựng lên tại New York - quê nhà của Filandro - để bạn bè và người hâm mộ có thể tưởng nhớ.

Chiến dịch gây quỹ trực tuyến (GoFundMe) do gia đình phát động đã quyên góp được hơn 31.600 USD chỉ sau 13 giờ. “Chúng tôi biết ơn tình cảm và sự ủng hộ to lớn từ mọi người. Chase rõ ràng đã để lại ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều người”, bài viết trên trang gây quỹ nêu.

Trường đào tạo diễn xuất Take 2 Studio tại Huntington (New York), nơi Filandro từng theo học, cũng đăng lời tưởng niệm trên mạng xã hội: “Chase sẽ luôn được nhớ đến với tinh thần rực rỡ và niềm vui em mang đến cho mỗi không gian em bước vào”.

Gia đình anh mong nhận được sự tôn trọng quyền riêng tư trong thời điểm tang thương này.