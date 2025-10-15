TikToker Việt 'trả giá đắt' sau khi nâng ngực

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với People, Clara Đào tiết lộ quyết định nâng ngực đã khiến cô bị người hâm mộ quay lưng, chia tay bạn trai, nhãn hàng hủy hợp đồng.

Năm 2019, Clara Đào (27 tuổi) trở thành hiện tượng mạng toàn cầu khi chia sẻ loạt nội dung tích cực về cơ thể, bày tỏ tình yêu và sự tự tin với vòng một phẳng lì của mình. Cô được ví như người truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác để trân trọng mọi hình dáng cơ thể.

Trong 6 năm qua, Clara lan tỏa tinh thần vui tươi qua hàng trăm video, xây dựng cộng đồng người hâm mộ trung thành với 8 triệu follow trên các nền tảng mạng xã hội.

"Sau 6 năm làm nội dung lặp lại, đối với cá nhân tôi, đã đến lúc tôi muốn làm điều gì đó khác. Tôi muốn chuyển sang các loại nội dung khác, hoặc đơn giản là ngừng nói về vòng một lép kẹp của mình. Đó là một quyết định rất tự phát", nữ TikToker nói với tờ People trong cuộc phỏng vấn độc quyền giữa tháng 10.

Clara Đào gây tranh cãi sau khi nâng ngực.

Cảm giác được giải phóng

Cô nàng người Canada gốc Việt cho biết chưa bao giờ phải vật lộn tự ti với vòng một lép. Ngược lại, cô tự tin đón nhận nó và xây dựng sự nghiệp nâng đỡ những người phụ nữ có vóc dáng tương tự.

Nhưng trong một lần về thăm bố mẹ ở Việt Nam vào đầu năm nay, cuộc trò chuyện nhẹ nhàng bất ngờ khiến cuộc sống của cô rẽ sang một hướng khác.

Clara kể rằng bố mẹ từng có những lần khuyến khích cô nên đi nâng ngực. Và một lần đi xem nhà ở quê, cô nói đùa rằng sẽ đi bơm ngực nếu bố mẹ mua cho một căn nhà. Bố mẹ cuối cùng không mua cho cô nhà hay thứ gì tương tự, nhưng từ lần đó lại khiến cô cân nhắc về khả năng đi làm thẩm mỹ.

Nữ TikToker nói rằng muốn thay đổi sau 6 năm làm nội dung về ngực lép.

"Về cơ bản, tôi đã xây dựng được cuộc sống như mơ ước và có được mọi thứ mình muốn, không chỉ vì vòng một lép, mà còn vì tôi đã chứng minh rằng việc sở hữu bất kỳ vóc dáng nào cũng không ngăn cản bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Vì vậy, đã đến giai đoạn mà tôi muốn một điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời", cô nói.

Tuy nhiên, với tư cách là một người sáng tạo nội dung trên mạng, Clara cũng nhận thấy một quy luật rõ ràng: mặc dù các video khác của cô hoạt động tốt, nhưng nội dung về vòng một lép luôn hút view hơn tất cả bài đăng khác. Nó vừa là dấu ấn riêng, vừa là động lực phát triển đáng tin cậy nhất của cô, củng cố thương hiệu mà cô đã xây dựng, ngay cả khi chính chủ bắt đầu khao khát điều gì đó mới mẻ.

"Tôi biết chắc việc nâng ngực sẽ gây tranh cãi. Tôi cũng lường trước việc bị hủy theo dõi vì rõ ràng nó khiến nhiều người phật ý", nữ influencer bày tỏ.

Clara đã tiến hành nâng ngực vào tháng 3 năm nay - quyết định khiến cô cảm thấy "lo sợ" nhưng cũng mang đến sự "giải phóng".

"Tôi nghĩ cách tôi tiết lộ đã gây ra nhiều tranh cãi. Tôi đặc biệt dùng cụm từ 'for fun' (tạm dịch: cho vui), như thể lý do chính khiến tôi nâng ngực chỉ là cho vui, nhưng thực tế không phải vậy", cô nói.

Đổ vỡ tình yêu, mất hợp đồng

Ngay khi Clara thông báo về việc trùng tu vòng một, lập tức mạng xã hội bùng nổ, hàng triệu người theo dõi cảm thấy "bị phản bội niềm tin". Cô ước tính đã mất khoảng 200.000 người đăng ký trên YouTube và 100.000 người đăng ký khác trên TikTok.

"Nhiều khoảnh khắc tôi tự hỏi liệu mình làm vậy có đúng hay không. Tôi cũng đã chia tay bạn trai nên tôi thắc mắc: 'Ôi trời, nếu mình không phẫu thuật, liệu mình còn bên anh ấy hay không?'", cô nói.

Clara đã chia tay bạn trai, khóa kênh chung sau khi nâng ngực.

Clara cho biết cô đã phẫu thuật trước rồi mới nói cho bạn trai. Mặc dù anh bày tỏ ủng hộ quyết định của bạn gái, nhưng phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội sau đó khiến họ không còn thoải mái khi xuất hiện cùng nhau trên mạng.

Sự soi mói đã lan sang nội dung về cặp đôi của họ, gây thêm căng thẳng cho cả thương hiệu và mối quan hệ tình cảm cá nhân.

Sau khi công bố thẩm mỹ, Clara bị mọi người quay lưng lại với tôi bằng cách hủy theo dõi. Cô cũng đã phải khóa kênh chuyên chia sẻ nội dung với bạn trai, trước đó có 2 triệu người theo dõi.

Những thách thức mà nữ TikToker phải đối mặt trong cả cuộc sống cá nhân lẫn công việc đã khiến cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô mô tả trải nghiệm này "đôi khi hỗn loạn và đau đớn, nhưng cuối cùng lại mang tính thay đổi".

"Sự thật là tôi yêu cơ thể mình lúc đó, và giờ tôi còn yêu hơn nữa", cô nói.

Clara tiết lộ đã đổ vỡ một hợp đồng thương hiệu trong quá trình đàm phán vì bị hủy theo dõi hàng loạt. Tuy nhiên, cô tự tin nói rằng công việc kinh doanh vẫn khá ổn. Các cơ hội đến ngày càng nhiều và những tranh cãi trên mạng không ảnh hưởng đến cô.