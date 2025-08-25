TikToker Việt xin lỗi vì nói 'người trồng không dám ăn sầu riêng'

Phát ngôn rằng đa số người trồng sầu riêng không dám ăn hoặc không cho con cháu mình ăn vì sợ phân thuốc, TikToker Lucia Trinh phải lên tiếng xin lỗi.

Ngày 24/8, Lucia Trinh, TikToker có 217.000 người theo dõi, đăng tải video lên tiếng về tuyên bố trước đó của cô về sầu riêng và người trồng loại quả này.

"Mình có phát ngôn rằng đa số người dân trồng sầu riêng đều không dám ăn hoặc không cho con cháu của họ ăn. Đây là câu nói sai, thiếu chính xác và mình rất xin lỗi bà con nông dân vì đã gây ra sự hiểu lầm này", cô nói.

Tuy nhiên, nữ TikToker cho biết bản thân vẫn giữ nguyên quan điểm rằng sầu riêng là một trong những cây đặc thù, cần nhiều phân thuốc. Cô tin người tiêu dùng có quyền được biết thông tin này để tự quyết định rằng có nên sử dụng hay không.

Lucia Trinh khẳng định khi chia sẻ thông tin về sầu riêng, cô không hề có ý kêu gọi mọi người ngưng tiêu thụ loại quả này hay hạ thấp nông sản Việt Nam. Bản thân cô luôn mong nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao về chất lượng, minh bạch hơn để người trồng và người tiêu thụ đều có lợi. Việc cô ẩn video cũ là do đã đưa thông tin sai, không muốn mạng xã hội lan truyền thêm.

Để sửa sai, cô cho biết sẽ mang sầu riêng đi kiểm nghiệm để có số liệu khoa học rõ ràng, đồng thời hy vọng người trong nghề có kiến thức và chuyên môn có thể cho lời khuyên.

Trước đó, Lucia Trinh gây tranh cãi khi đăng tải video nói "sự thật" về sầu riêng. Cô nói đa số người trồng sầu riêng không ai dám ăn hoặc không cho con cháu mình ăn loại trái cây này, đặc biệt là những loại sầu đắt tiền. Lý do những trái sầu đó đắt tiền không chỉ vì được nhiều người ưa chuộng mà bởi người trồng đã tốn rất nhiều chi phí mua thuốc trừ sâu, phân bón.

"Mình có nói chuyện với một chú nông dân xịt (phun) thuốc, chú nói bây giờ có trả tiền cũng không có ai nhận làm vì độc hại", nữ TikToker nói, khẳng định loại trái cây nào cũng cần sử dụng phân thuốc ít nhiều để đạt năng suất, song sầu riêng là loại cần "cực kỳ nhiều".

Sau khi nhận phản ứng trái chiều, Lucia Trinh sau đó đăng tải một video khác, cho biết đưa ra phát ngôn này không phải chỉ nhờ tán gẫu qua loa mà đã tìm hiểu. Bản thân cô thời gian qua có ý định mua đất, trong đó có nhắm đến một số miếng trồng sầu riêng nên đã đi tìm hiểu, xem nông dân thường trồng như thế nào.

"Ai trồng sầu đều biết sầu phải phun thuốc nhiều. Mình biết người trồng không muốn đầu độc người tiêu dùng, nhưng đó là quy trình họ phải làm để thu được một trái sầu ngon bán ra", cô nói.

Tuy nhiên, những phát ngôn của nữ TikToker không được nhiều người đồng tình. Một số tài khoản tự nhận có gia đình trồng sầu riêng cho biết dù có sử dụng phân thuốc, người trồng phải tuân thủ các quy định liên quan đến thời gian cách ly hay liều lượng. Bản thân việc sầu riêng Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sang nhiều nước cũng cho thấy chất lượng loại quả này đạt chuẩn ra sao.

Hiện, dưới video gần nhất của Lucia Trinh, nhiều bình luận trái chiều vẫn liên tục xuất hiện. Tri Thức - Znews đã liên hệ cô song chưa nhận được phản hồi.

Lucia Trinh là nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, có 96.000 người đăng ký kênh YouTube. Cô thường chia sẻ các kiến thức về chăm sóc da, làm đẹp, lối sống.