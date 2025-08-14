Tìm bị hại trong chuyên án 'tín dụng đen' hơn 20 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm bị hại trong chuyên án cho vay lãi nặng do Nguyễn Đại Việt (SN 1991, ngụ phường Hòa Xuân) thực hiện.

Theo điều tra, từ năm 2023 đến khi bị bắt giữ, Việt cho nhiều người trên địa bàn và các địa phương lân cận vay với lãi suất "cắt cổ", trái quy định của pháp luật.

Người vay có nhu cầu sẽ liên hệ với Việt thông qua số điện thoại 0905.621.672 và trao đổi, thống nhất gói vay. Đối tượng sẽ yêu cầu "khách hàng" viết một giấy mượn tiền, sau đó đưa các giấy tờ tùy thân như CCCD, giấy phép lái xe... để Việt giữ.

Đối tượng Việt.

Việt cho vay nhiều gói khác nhau, trong vòng 25 ngày hoặc 30 ngày, tiền lãi dao động 10-17%/gói vay và phải đóng tiền hằng ngày cho Việt. Anh ta sử dụng tài khoản ngân hàng để giải ngân và nhận tiền trả hằng ngày.

Sau khi xác định được phương thức, thủ đoạn hoạt động của Việt cùng các đối tượng khác, hôm 9/7, Phòng CSHS đồng loạt triệt xóa chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng trong 4 đường dây cho vay khác nhau, trong đó có đường dây do Việt điều hành.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, từ năm 2023 đến nay, 4 đường dây cho vay lãi nặng, trong đó có đường dây do Việt điều hành đã thực hiện hơn 1.000 lượt cho vay với hơn 660 người, tổng số tiền giải ngân hơn 20 tỷ đồng .

Để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền lợi của người dân, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là người vay tiền hoặc liên quan đến cho vay lãi nặng của Việt, thì liên hệ với Cơ quan CSĐT theo địa chỉ: 492 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, gặp Điều tra viên Nguyễn Lê Phước An để được hướng dẫn giải quyết.