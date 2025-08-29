Tìm bị hại vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hà Nội đang điều tra 2 vụ án.

Vụ thứ nhất liên quan đến Phạm Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1969, trú tại: số nhà 248 đường Xuân Đỉnh, tổ dân phố Trung 4, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) cùng đồng phạm, phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm Gạo ST25 giả nhãn hiệu Gạo Ông Cua xảy ra tại của hàng gạo Tuyết Kỳ, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt các đối tượng đã bán hơn 10 tấn Gạo ST25 giả nhãn hiệu Gạo Ông Cua ra thị trường.

Vụ thứ 2 liên quan đến Kiều Danh Nguyện (sinh năm 1985, trú tại: Xóm 5, thôn Nam Dương, xã Hòa Xá, TP Hà Nội) buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm Gạo ST25 giả nhãn hiệu Gạo Ông Cua xảy ra tại của hàng gạo Doanh Nhân địa chỉ chợ Nhân Chính, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo và đề nghị những cá nhân, tổ chức mua phải Gạo ST25 giả nhãn hiệu Gạo Ông Cua tại của hàng gạo Tuyết Kỳ và Gạo ST25 giả nhãn hiệu Gạo Ông Cua tại cửa hàng Gạo Doanh Nhân, thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để trình báo và làm việc trước ngày 9/9/2025.

Thông tin liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội (Điều tra viên Nguyễn Minh Tiến - Đội 6, Số điện thoại: 0988386858)