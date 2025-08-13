Tìm con IVF - giấc mơ trăm triệu đồng

IVF là hành trình tốn kém và dài hơi. Bác sĩ đề xuất cân nhắc các lựa chọn điều trị thích hợp để nâng khả năng thành công, giảm rủi ro và tiết kiệm chi phí.

Người dân đến thăm khám tại khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện. Ảnh: Đinh Hà.

Hoàng Minh Ngọc, 31 tuổi, quê ở Phú Thọ, tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), với mong muốn tìm hiểu dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sau gần hai năm kết hôn, vợ chồng Ngọc vẫn chưa có con.

"Tôi được bệnh viện tỉnh chẩn đoán buồng trứng đa nang, còn sức khỏe của chồng hoàn toàn bình thường. Tôi đã điều trị nhiều nơi, từ thuốc tây đến thuốc nam, thuốc bắc, ai mách gì cũng thử nhưng vẫn chưa có thai. Lần này, vợ chồng tôi quyết định làm IVF luôn để không mất thêm thời gian chờ đợi", Ngọc chia sẻ.

Tâm lý muốn làm IVF cho chắc

Không chỉ các cặp vợ chồng trong nước, nhiều Việt kiều cũng tìm về quê hương để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Mới đây, một cặp đôi từ New Zealand về nước với mong muốn nhanh chóng có thêm con.

Người chồng cho biết họ đã có một bé, nhưng suốt một năm qua chờ mãi vẫn chưa có tin vui bé thứ hai. "Chúng tôi muốn có con ngay trong chuyến về Việt Nam lần này", anh nói.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Văn Du, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện, cho biết trường hợp như những bệnh nhân trên không hiếm gặp. Mỗi tháng, đơn vị này thực hiện khoảng hơn 300 ca thực hiện phương pháp IVF.

Hiện nay, cả nước có hơn 50 trung tâm hỗ trợ sinh sản thực hiện IVF, giúp người dân tiếp cận dịch vụ này dễ dàng hơn. Chính vì thế, không ít cặp vợ chồng chỉ cần chậm có thai một thời gian ngắn đã sẵn sàng bước thẳng vào IVF.

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Văn Du, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hà.

"Chúng tôi vẫn tư vấn theo đúng quy trình điều trị, cố gắng giúp bệnh nhân có thai tự nhiên trước. Nhưng không phải ai cũng kiên nhẫn lắng nghe lời khuyên. Nếu không được làm IVF ở đây, họ sẵn sàng tìm sang trung tâm khác. Tất nhiên, quyền lựa chọn phương pháp điều trị là của bệnh nhân", bác sĩ Du chia sẻ.

IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) là kỹ thuật kết hợp trứng và tinh trùng trong môi trường kiểm soát bên ngoài cơ thể, sau đó chuyển phôi vào tử cung để phát triển thành thai kỳ. Phương pháp này giúp các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn có cơ hội mang thai.

IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) là phương pháp chọn lọc tinh trùng khỏe, di động tốt và bơm trực tiếp vào tử cung, rút ngắn quãng đường gặp trứng, thường áp dụng cho các trường hợp vô sinh, hiếm muộn nhẹ.

Theo bác sĩ Trịnh Văn Du, tiêu chuẩn chung là phụ nữ dưới 35 tuổi nếu đã cố gắng có thai tự nhiên trong 12 tháng mà chưa thành công thì nên đi khám. Nếu kết quả thăm khám cho thấy sức khỏe sinh sản bình thường, bệnh nhân sẽ được tư vấn thực hiện IUI. Phương pháp này thường được áp dụng tối thiểu 3 lần, nếu vẫn không đạt kết quả, bác sĩ mới khuyến nghị chuyển sang IVF.

Ví dụ thêm, bác sĩ Du cho biết trước đây, trường hợp người vợ bị tắc dính vòi trứng sẽ được làm phẫu thuật bóc tách, nhưng hiện nay bệnh nhân sẽ đặt vấn đề muốn làm luôn IVF "cho chắc".

Một ca mổ do dính tắc vòi trứng hay các bệnh lý khác để có con tốn khoảng 10-20 triệu đồng, với kỹ thuật IVF chi phí sẽ cao hơn gấp nhiều lần.

Giấc mơ không rẻ

Những trường hợp có thể thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm thường là khi đã cố gắng mang thai tự nhiên, điều trị bệnh lý hoặc áp dụng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nhưng không thành công, như: cặp vợ chồng có vấn đề về trứng và tinh trùng; Tắc hoặc tổn thương ống dẫn trứng, vấn đề về nội mạc tử cung; Khả năng thụ thai tự nhiên thấp hay gia đình có bệnh lý di truyền...

Theo bác sĩ Trịnh Văn Du, mỗi lần thực hiện quy trình kích trứng tạo phôi, chuyển phôi tại Bệnh viện Bưu Điện, họ sẽ phải tốn chi phí 100-110 triệu đồng. Chi phí sẽ tùy theo nguyên nhân vô sinh, liều kích trứng, có bao nhiêu phôi. Một số bệnh viện khác mức giá có thể thấp hoặc cao hơn.

"Tỷ lệ thành công của IVF phụ thuộc lớn vào độ tuổi của người phụ nữ: tuổi càng cao, cơ hội càng giảm. Trung bình, IVF đạt khoảng 60% thành công. Ở phụ nữ dưới 30 tuổi, tỷ lệ này lên tới 70%. Từ 30-35 tuổi giảm còn khoảng 50%, nhóm 35-38 tuổi còn 30%. Với phụ nữ 38-40 tuổi, tỷ lệ chỉ còn 10-15%, từ 40-42 tuổi giảm xuống 5-10%, và trên 42 tuổi thì dưới 5%", bác sĩ Du cho hay.

Tỷ lệ thành công của IVF phụ thuộc lớn vào độ tuổi của người phụ nữ: tuổi càng cao, cơ hội càng giảm. Ảnh: Đinh Hà.

Bác sĩ Du nhấn mạnh có những trường hợp rất khó khăn, bệnh nhân phải thực hiện IVF tới 7-8 lần mới có được con.

Tỷ lệ làm thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam khá cao so với các nước trong khu vực. Một phần nguyên nhân là chi phí tại Việt Nam thấp hơn, thu hút cả những bệnh nhân từ nước ngoài tìm đến. Tại Thái Lan, một chu kỳ IVF có giá khoảng 10.000 USD (hơn 260 triệu đồng). Ở Singapore, Australia hay nhiều nước châu Âu, con số này còn cao hơn, có thể chạm ngưỡng 15.000 USD (hơn 390 triệu đồng).

"So với Nhật Bản, chi phí ở Việt Nam có phần cao hơn. Ở Nhật, chọc trứng và trữ phôi khoảng 65 triệu đồng, còn chọc trứng và chuyển phôi tươi luôn là 85 triệu đồng. Tuy nhiên, khi so sánh, cần tính đến thu nhập bình quân đầu người ở mỗi quốc gia", bác sĩ Du phân tích.

Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận dù giá IVF tại Việt Nam rẻ hơn nhiều nước, nhưng với người có thu nhập thấp, đây vẫn là khoản chi rất lớn, thậm chí là số tiền mà họ phải tích góp trong nhiều năm mới đủ.