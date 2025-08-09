Tìm nạn nhân bị lừa đảo gửi tiền vào tài khoản NH ACB Lê Thị Bích Thủy

Trong thời gian từ 2/2/2023 đến 14/6/2023, đối tượng liên quan đã sử dụng tài khoản số 31356767 mở tại Ngân hàng ACB mang tên Lê Thị Bích Thủy để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 13/6/2023 tại số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ 2/2/2023 đến ngày 14/6/2023, đối tượng liên quan đã sử dụng tài khoản số 31356767 mở tại Ngân hàng ACB mang tên Lê Thị Bích Thủy để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản số 31356767 mở tại Ngân hàng ACB mang tên Lê Thị Bích Thủy trong thời gian trên liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Số 02 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, điều tra viên thụ lý: Đào Thị Hồng Vân để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật.