Tìm nạn nhân vụ lừa đảo 'chạy' thi bằng lái ôtô ở TP.HCM

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Quý đã đưa ra thông tin gian dối rằng có quen biết một số người có thể lo thi bằng lái ôtô hạng B2. Tin tưởng, các cá nhân: Trang (SN 1998), Oanh (SN 1996, giới tính nữ, cùng ở trọ tại quận Tân Bình cũ), Dương (SN 1992, giới tính nam, ở trọ tại quận Gò Vấp cũ), Chiến (SN 1992, không rõ chỗ ở), Duệ (SN 1993, ngụ TP Thủ Đức cũ) đưa tiền cho Quý để lo thi bằng lái và bị chiếm đoạt.
Đề nghị các nạn nhân liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Địa chỉ: Số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) gặp Điều tra viên Phạm Minh Tâm để hỗ trợ, làm việc theo quy định pháp luật.
Sách về Pháp luật
Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...