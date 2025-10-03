Tìm nạn nhân vụ lừa đảo 'chạy' thi bằng lái ôtô ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại phường Tân Phú, TP.HCM do bị can Phan Trần Quý (SN 1992, ngụ phường Ayun Pa, Gia Lai) thực hiện.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Quý đã đưa ra thông tin gian dối rằng có quen biết một số người có thể lo thi bằng lái ôtô hạng B2. Tin tưởng, các cá nhân: Trang (SN 1998), Oanh (SN 1996, giới tính nữ, cùng ở trọ tại quận Tân Bình cũ), Dương (SN 1992, giới tính nam, ở trọ tại quận Gò Vấp cũ), Chiến (SN 1992, không rõ chỗ ở), Duệ (SN 1993, ngụ TP Thủ Đức cũ) đưa tiền cho Quý để lo thi bằng lái và bị chiếm đoạt.

Đề nghị các nạn nhân liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Địa chỉ: Số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) gặp Điều tra viên Phạm Minh Tâm để hỗ trợ, làm việc theo quy định pháp luật.